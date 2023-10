Odprtje Centra Rog v znamenju protesta in aretacij

V nadaljevanju preberite:

Center Rog je s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočil ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbenokoristnih inovativnih projektov na področju izdelovalništva, urbanega rokodelstva, uporabnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture. Ob današnjem odprtju so nekdanji uporabniki Roga imeli protestni shod.