Odstop Planinškove s položaja namestnice predsednice računskega sodišča

Mojca Planinšek je odstopila s položaja druge namestnice predsednice računskega sodišča. S funkcije bo tako odšla s koncem januarja prihodnje leto, so sporočili iz računskega sodišča. Mandat bi se ji sicer iztekel 15. junija 2025. Razlogov za predčasni odhod na vrhovnem revizorskem organu v državi niso navedli.

Planinškova je z odstopom že seznanila državni zbor in predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki bo na podlagi odstopne izjave začela s postopkom imenovanja nove druge namestnice predsednice računskega sodišča.

Predsednika računskega sodišča in njegova namestnika za devetletni mandat namreč na tajnem glasovanju, na katerem je potrebnih 46 glasov poslancev, imenuje državni zbor na predlog predsednika republike.

Računsko sodišče trenutno vodi Jana Ahčin, naloge je začela opravljati julija 2022. Njena prva namestnica je Maja Bilbija, ki je na položaju od decembra 2021. Planinškova je medtem svoj mandat začela junija 2016.

Jana Ahčin je bila na mesto predsednice računskega sodišča imenovana julija 2022. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V zadnjih dneh je sicer računsko sodišče v medijih predvsem zaradi odločitve državnega zbora, da mu v okviru sprejemanja proračunskih dokumentov z dopolnilom k predlogu sprememb proračuna za leto 2025 prvotno dogovorjena sredstva zmanjša za 3,86 milijonov evrov. Te so na sodišču predvideli za prenovo poslovnih prostorov in nakup dodatnih prostorov. Ta denar so poslanci na predlog koalicijskih strank preusmerili za reševanje prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana.

Na računskem sodišču in v delu politike so bili do tega zelo kritični, poudarjali so, da gre za grob poseg v finančno avtonomijo računskega sodišča, ki jo to tudi uživa tudi po odločbi ustavnega sodišča.