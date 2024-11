Računsko sodišče proti posegom v svojo neodvisnost

Očitno bo prišlo do zaostrovanja tudi na relaciji med vlado in računskim sodiščem. Slednje je namreč prepričano, da sta tako vlada kot državni zbor oziroma koalicija nedopustno posegla v njegovo neodvisnost. Ob sprejetju proračunskih dokumentov prejšnji teden so že usklajeno višino sredstev za delovanje računskega sodišča z amandmaji koalicije namreč znižali za več kot 3,8 milijona evrov.

Še prej so po mnenju računskega sodišča eno ključnih institucij v državi, ki bedi nad porabo javnih sredstev, razvrednotili ob sprejetju plačne reforme, ko je računsko sodišče zaradi nižjega vrednotenja funkcij postalo neprimerljivo z institucijami, ki jim je po ustavi enakovredno, so sporočili z računskega sodišča. Podrobnosti protestnega pisma, ki so ga poslali vladi in državnemu zboru, bo danes predstavila predsednica računskega sodišča Jana Ahčin.

Kritični do Litijske in računalnikov ter nagrade Svetlani Makarovič

Računsko sodišče je v zadnjem času izdalo kar nekaj mnenj, ki vladi najbrž niso bila ravno pogodu. V primeru nakupa nepremičnine na Litijski za potrebe sodišč so ugotovili, da je bilo 6,5 milijona evrov od skupaj skoraj 7,7 milijona evrov, kolikor jih je vlada zagotovila za nakup stavbe, zagotovljenih s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, čeprav za takšno prerazporeditev ni bilo podlage. V navedenem primeru namreč ni šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ne bi bilo mogoče načrtovati.

Pri nakupu 13.000 prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov je računsko sodišče ocenilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Svoje so na računskem sodišču povedali tudi glede izplačila nagrade Svetlani Makarovič. Zapisali so, da je »izplačilo nagrade v znesku 8346 evrov v nasprotju z zakonom o javnih financah, ki določa, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti«.