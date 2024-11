(KOMENTAR) Lahko so imenovani nezakonito, samo da so naši

V nadaljevanju preberite:

Saj ni res, pa je. To bi lahko rekli o zadnjem odzivu tako notranjega ministrstva Boštjana Poklukarja kakor tudi generalnega direktorja Policije Senada Jušića. Upravno sodišče je namreč ugotovilo nezakonitost (še enkrat, nezakonitost!) sklepa uradniškega sveta, da Jušić izpolnjuje pogoje za funkcijo.

A ker iz nekih drugih razlogov nezakonitega sklepa ni odpravilo, se je politika (in z njo kajpada tudi šef policije) postavila na stališče, da Jušić ostaja trdno na položaju. In to taista politika, ki je volitve dobila zlasti zato, ker je obljubljala drugačno vodenje države. Polna usta so je bila, da se bo v nasprotju s prejšnjim notranjim ministrom Alešem Hojsom znala ustaviti pred vrati generalnega direktorja Policije. A je tudi sedanja politika, vse kaže, v policiji redna gostja, le da to počne bolj sofisticirano od predhodnikov.