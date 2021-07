Odstopil podpredsednik protikorupcijske komisije

Uroš Novak je rojen leta 1969 in je magistriral na fakulteti za upravo, pred tem pa je opravil višjo in visoko upravno šolo. Od septembra 2017 do nastopa funkcije na KPK je bil zaposlen na Slovenskih železnicah, pred tem pa je od leta 1999 delal na tedanji davčni upravi, ki se je po združitvi s carinsko upravo avgusta 2014 preimenovala v finančno upravo.

Dosedanji namestnik predsednika KPKje odstopil iz osebnih razlogov zaradi novih poklicnih izzivov. Novak naj bi na KPK sicer ostal do septembra, zatem naj bi po naših informacijah odšel na finančno upravo, kjer je že služboval.Kot so sporočili iz urada predsednika republike, se je ob tem Novak zahvalil predsedniku republike za zaupanje in podporo ter vodstvu KPK za odlično sodelovanje.Predsednik republike bo v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije začel postopek za imenovanje novega namestnika predsednika KPK.