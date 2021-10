Odstopila urednica informativnega programa TVS Manica Janežič Ambrožič

Manica Janežič Ambrožič je odstopila s položaja odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija, je objavil portal MMC. Kot je pojasnila, se ne strinja s spremembami programsko-produkcijskega načrta za informativni program za leto 2022.

Odstop je za vodstvo RTVS presenečenje, še navaja MMC. Valentin Areh, ki je vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija, jo je namreč sodeč po poročanju tega portala v pogovoru pozival, naj ne odstopi.

Vodstvo vršilca dolžnosti odgovornega urednika za zdaj ne bo imenovalo, kar pomeni, da bo skladno z dogovorom Janežič Ambrožičeva opravljala delo vršilke dolžnosti odgovorne urednice Informativnega programa.

Po navedbah vodstva RTV Slovenija so manjše spremembe programsko-produkcijskega načrta sicer nujne tako zaradi kadrovskega manka kot tudi padca gledanosti informativnih oddaj.

Kot smo pisali, je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough zaradi neposlušnosti s pomočjo poletne obstrukcije programskih svetnikov blizu koalicije razrešil direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak. Zdaj torej funkcijo kot vršilec dolžnosti opravlja Areh.

Grah Whatmough je opozarjal, da so trendi gledanosti skrb vzbujajoči in da se Gorščakova nanje ni želela odzvati, Gorščakova pa je izpostavila, da je od nje zahteval zamenjavo Janežič Ambrožičeve, ki je bila in še vedno je tarča kritik predvsem vladajoče koalicije.