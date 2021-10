Odstopili trije uredniki Informativnega programa TV Slovenija

Odstopno izjavo so – kot je najprej poročala Mladina – podali urednik notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj Dejan Ladika, urednica zunanjepolitične redakcije Meta Dragolič in urednik dopisništev Mitja Prek. Njihovi odstopi pa sledijo odstopu odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija Manice Janežič Ambrožič, ki je prav tako odstopila zaradi nestrinjanja s programskimi spremembami v letu 2022.

»Programske spremembe sicer še niso sprejete, o njih potekajo intenzivni pogovori tako z zaposlenimi v Informativnem programu, programski svet pa bo imel poleg redne seje konec novembra tudi še posebno posvetovanje,« na vprašanje o tem, ali vodstvo po odstopih vendarle premišljuje o spremembah, odgovarjajo na RTV Slovenija.

Kot še pojasnjujejo, je v uredništvu Informativnega programa pet urednikov uredništev, vsi pa z odstopom Janežič Ambrožičeve s položaja odgovorne urednice Informativnega programa že opravljajo delo vršilcev dolžnosti urednikov.

Kot smo že poročali, so tudi stanovske organizacije in tudi programski svetniki, ki spremembe potrjujejo, že izrazili več pomislekov zaradi predvidenega krajšanja TV Dnevnika s sedanje skoraj pol ure na 20 minut, Slovenske kronike na 10 minut, Odmevov in Globusa na 25 minut ter ukinitve jutranjih Poročil ob 8.00, 9.00 in 10.00. Ukinili naj bi tudi celoten informativni program na TV Slovenija 3.

Sredstva, ki jih bodo tam dobili, bodo po njegovih besedah preusmerili v krepitev vsebin v času med 20. in 22. uro zvečer na TV Slovenija 1 in 2. Okrepili naj bi tudi razvedrilni program.

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough in v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh sta poleg katastrofalne finančne situacije – načrt za letos presega finančne zmožnosti RTV Slovenija za skoraj 10 milijonov evrov, prihodnji pa kljub rezom za pet milijonov evrov – kot vzrok za krčenje večkrat omenjala padec gledanosti.