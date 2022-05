Opičje koze vse bliže Sloveniji

Kaj povzroča opičje koze?

Virus opičjih koz, član rodu ortopoksvirusov v družini poksvirusov, ki je podoben virusu črnih koz. Slednji je bil leta 1980 razglašen za izkoreninjen po vsem svetu. Opičje koze so manj nalezljive kot črne koze in povzročajo manj hude bolezni.

Kako veste, da ste okuženi?

Najbolj značilen znak bolezni je akutni izpuščaj. Že pred njegovim nastankom ali ob njegovem pojavu je lahko prisoten en bolezenski znak ali več njih: glavobol, temperatura nad 38,5 stopinje Celzija, otekle bezgavke, bolečine v mišicah in telesu, bolečine v hrbtu, šibkost. Simptomi trajajo od dveh do štirih tednov.

Kdaj je potrjeno, da imate opičje koze?

Primer, ki ustreza definiciji sumljivega ali verjetnega primera, je treba laboratorijsko potrditi z odkrivanjem edinstvenih zaporedij virusne DNK bodisi s polimerazno verižno reakcijo (PCR) ali sekvenciranjem.

Kako se bolezen prenaša?

S tesnim stikom z okuženo osebo ali živaljo ali z materialom, okuženim z virusom.

Virus opičjih koz se prenaša z ene osebe na drugo s tesnim stikom z lezijami, telesnimi tekočinami, dihalnimi kapljicami in kontaminiranimi materiali, kot je posteljnina.

Kakšno je zdravljenje?

Zahodnoafriški tip virusa, ki je bil potrjen pri vseh odkritih primerih, povzroča blažjo obliko bolezni, ki mine sama od sebe, lahko pa vodi tudi v resnejše zaplete. V zadnjem času se je delež smrtnih primerov gibal okoli tri do šest odstotkov.

Bolezen je bolj nevarna za majhne otroke, nosečnice in za imunsko oslabljene osebe.

Cepiva, uporabljena med programom izkoreninjenja črnih koz, so prav tako zagotovila zaščito pred opičjimi kozami. Razvita so bila tudi novejša cepiva, od katerih je bilo eno odobreno za preprečevanje opičjih koz, a še ni širše dostopno.

Bolezen, zelo podobna črnim kozam, je v številnih afriških državah endemična. FOTO: Wikipedia

V katerih državah so opičje koze endemične?

Benin, Kamerun, Srednjeafriška republika, Demokratična republika Kongo, Gabon, Gana (samo pri živalih), Slonokoščena obala, Liberija, Nigerija, Republika Kongo in Sierra Leone. Države, v katerih trenutno poročajo o primerih, sta Kamerun in Nigerija.

Kje vse v Evropi so že odkrili primere?

Švedska, Francija, Nemčija, Avstrija, Italija, Belgija, Anglija, Španija, Portugalska, Grčija. Odkritih je bilo že več kot sto okužb.

Pri pojavu opičjih koz je nenavadno, da so bili prej ti primeri vedno povezani s potovanji, torej s potniki, ki so potovali v endemične dežele in prišli v stik z živalmi, zdaj pa ni več tako.

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij so bili primeri večinoma, vendar ne izključno, ugotovljeni med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Zadeve so še v fazi iskanja virov okužb.