Vprašanje o primernosti financiranja zavoda, ki nasprotuje cepljenju

Zakaj je komisijo vodila članica ministrovega kabineta?

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Prioriteta je konstruktivna nezaupnica

Predstavniki LMŠ, SD, Levice in SAB so podrobneje predstavili vsebino interpelacije ministra za delo. Ob znanih očitkih o neučinkovitem ukrepanju v domovih za starejše in neustreznosti socialnega dialoga so posebej izpostavili vprašanje primernosti financiranja Zavoda Iskreni zaradi nekaterih stališč njegovih predstavnikov.Ministru predlagatelji interpelacije očitajo odgovornost za neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa v domovih za starejše, prav tako v razmerah epidemije ni ustrezno uredil zakonodaje s področja dela, je v izjavi za medije v DZ pojasnil poslanec LMŠ. Med drugim je spomnil, da so se v Sloveniji v nekem trenutku prenehale izdajati karantenske odločbe, zaradi česar delavci niso imeli dokazila za opravičeno odsotnost, pač pa so tvegali in šli delat, s tem pa ogrožali ljudi okoli sebe in širili virus.Ministru očita tudi pomanjkanje socialnega dialoga. Vlada je potrebovala kar mesec in pol, da je v Ekonomsko-socialni svet imenovala svoje predstavnike, pa čeprav gre za avtomatizem. Ministru po besedah Kovačiča ni cilj doseganje soglasja, ampak kljukica o opravljenem pogovoru. Tako so v vladi med drugim »na najbolj grob način« zaobšli socialni dialog ter uvedli prisilno upokojevanje, je dejal poslanec LMŠ.Prav tako pa je Kovačič med očitki navedel vlogo ministra pri dodelitvi razpisnih sredstev Zavodu Iskreni. V opoziciji si želijo pojasnil o njegovem statusu pri dodelitvi sredstev in zakaj je razpisno komisijo vodila članica njegovega kabineta, ki je »zaposlena na zaupanje«. Poslanec LMŠ se tudi sprašuje, ali je sredstva, ki naj bi reševala stiske ob epidemiji, primerno dodeliti zavodu, ki »nasprotuje cepljenju, ki govori, da je splav sporen in da je homoseksualnost bolezen«.Podobne očitke so ministru našteli predstavniki SD, Levice in SAB kot sopodpisniki interpelacije.Poslanka SDje ministrovo ravnanje označila za nedopustno, razprave ob interpelaciji pa se veseli, saj da se bo končno izvedelo, kaj je šlo v tej epidemiji narobe in kdo je kriv za številne okužbe v domovih za starejše. Ciglerju Kralju je očitala, da glede tega ni poslušal stroke in opozoril opozicije. Ministrovo podporo Zavodu Iskreni pa je označila za »kršenje ustavnega določila« glede splava.Sicer pa je njihova prioriteta še vedno konstruktivna nezaupnica, je dodala Muršičeva. Če bi si sedanja vlada dejansko želela, da bi se »prešteli v državnem zboru«, bi po njenih besedah že pripravili spremembe poslovnika. To je po njenih besedah namreč edina prava pot, da se poslancem, ki iz takšnih in drugačnih razlogov ne morejo sodelovati na tajnem glasovanju v DZ, to omogoči.Če bi minister »premogel vsaj kanček vesti, bi odšel že sam od sebe«, je dodal poslanec LevicePodobno kot Muršičeva je tudi vodja poslanske skupine SABpoudarila, da za SAB prioriteta še vedno ostaja konstruktivna nezaupnica. Ker so se kot koalicija KUL odločili, da na probleme odreagirajo z interpelacijami, v SAB to podpirajo in bodo pri njih aktivno sodelovali, je napovedala.Posebej je Kociprova izpostavila tudi informacije o tem, da naj bi se sredi razpisa, na katerem so bila sredstva dodeljena Zavodu Iskreni, spreminjalo pogoje tako, da bi bil koordinator projekta lahko tudi teolog. Če to drži, potem je po njenih besedah očitno, da »gre za kanaliziranje sredstev po meri ministra točno določeni organizaciji«.