Opozicija z interpelacijama proti Dikaučiču in Kustečevi

Dikaučič sprejema interpelacijo kot sestavni del politike

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je v odzivu na danes vloženo interpelacijo zapisal, da jo razume in sprejema kot sestavni del politike. »Nenazadnje bo to tudi priložnost, da pokažemo, kaj delamo na ministrstvu tudi v luči zavez iz koalicijske pogodbe in kje so prioritete našega dela,« je sporočil.



Dikaučič je v odzivu zapisal, da je interpelacija prišla v zahtevnem času, niti v treh mesecih po njegovem imenovanju, a jo razume in sprejema kot sestavni del politike. »V tem trenutku lahko rečem le, da vem, kaj je moja dolžnost, in da si skupaj s sodelavci prizadevamo za čim boljše pogoje delovanja pravosodnih organov in čim bolj učinkovit in pravičen postopek za vse,« je dodal.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB bodo še danes vložile interpelaciji proti pravosodnemu ministruter ministrici za izobraževanje, so napovedali v današnji izjavi za medije. Očitki Dikaučiču so vezani na njegovo delo pred nastopom ministrske funkcije. Interpelacija proti Kustečevi bo zanjo že druga v tem letu.V opoziciji so interpelacije proti več ministrom vladenapovedali že sredi prejšnjega meseca. Vodja poslanske skupine SDje ocenil, da »če bi bili normalna država, noben od dvojice ne bi bil več minister«.Dikaučič, ki mu med drugim očitajo neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev, po navedbah, predsednika LMŠ, zaradi odprtih postopkov sploh ne bi smel postati minister za pravosodje.Kustečevi pa med drugim očitajo nesposobnost in kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta. V šolah namreč do zadnjega tedna pred začetkom pouka niso imeli jasnih navodil, kako bo šolsko leto potekalo v luči epidemije covida-19.Dikaučič je avgusta očitke na njegov račun, ki jih je zaslediti v medijih, v celoti zavrnil.Na ministrstvu za izobraževanje pa so avgusta v odzivu na takratno napoved interpelacije Kustečeve poudarili, da priprave na začetek novega šolskega leta potekajo aktivno in da bistvenih novosti pri pedagoškem delu ne bo, bo pa novost pogoj PCT.