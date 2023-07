Oproščen spolnega napada se po enajstih letih vrača v župnišče

V nadaljevanju preberite:

V Katoliški cerkvi v Sloveniji je leta 2021 delovalo 976 duhovnikov (721 škofijskih in 255 redovnikov), leto prej 21 več. Med šestimi škofijami menjav ni bilo le v koprski. V ljubljanski nadškofiji je najbolj odmevna selitev oziroma vrnitev Franca Klopčiča za župnika na Jezersko. Višje sodišče je letos zavrglo pritožbo tožilstva in potrdilo oprostilno sodbo prve stopnje, ki je tako postala pravnomočna. Leta 2012 je bil kot župnik v Preski (tam je deloval od leta 1999) obtožen spolne zlorabe mladoletne osebe. Sodnica je že marca 2017 v sodbi med drugim napisala, da ni niti enega materialnega dokaza, ki bi potrjeval očitke iz obtožnice. Letos je to potrdilo višje sodišče. Klopčič se je za enajst let umaknil iz pastorale, vsa ta leta se je preživljal z avtoprevozništvom.