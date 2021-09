Organi Desusa danes tudi glede poziva poslancem k odstopu

Po klavzuri so izjave predsednika Desusa Ljuba Jasniča glede poziva poslancem Desusa za odstop ter Jasničevo pogojevanje sprožile ostre odzive poslancev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vodstvo, izvršni odbor in svet Desusa bodo danes obravnavali stališča in predloge, ki so bili podani na klavzuri stranke 10. septembra. Pričakovati je razpravo o predlogu, da poslance Desusa pozovejo k odstopu. Ali bo izvršni odbor sprejel tak sklep in ga posredoval v odločanje svetu stranke, ki bo zasedal popoldne, pa je težko napovedati.Prav tako je težko napovedati, kaj bo glede poziva poslancem k odstopu storil svet stranke, če bo prejel tak sklep. Doslej je bilo sicer moč zaznati, da je svet stranke večinsko bolj naklonjen poslanski skupini, ki pa je že dalj časa v napetih odnosih z vodstvom stranke.Predsednik svetapričakuje, da bo na izvršnem odboru konstruktivna razprava ter bodo člani »pravilno odločali in sprejeli sklepe, ki bodo sprejemljivi za obravnavo in sprejetje na svetu stranke«. Ne skrbi pa ga, da bi izvršni odbor obravnaval stališče enega člana na klavzuri stranke, da bi bilo treba poslance izključiti iz Desusa, je Urh povedal za STA.Izvršni odbor bi lahko obravnaval tudi predlog, da se začnejo postopki za izključitev podpredsednice Desusater namestnika predsednika pokrajinske organizacije Pomurjeiz stranke. To naj bi na klavzuri predlagal poslanecPo klavzuri so sicer izjave predsednika Desusaglede poziva poslancem Desusa za odstop ter Jasničevo pogojevanje sprožile ostre odzive poslancev. Poslanecje tedaj ocenil, da z Jasničem konsolidacija stranke ni več možna. Povedal je, da razmišlja o izstopu iz Desusa, a po pogovoru izvršnega odbora izolske občinske organizacije Desusa, ki jo vodi, tega vsaj za zdaj ni storil.Jasnič je po klavzuri na vprašanje, ali bo odstopil z mesta predsednika stranke, če izvršni odbor ne bo predlagal svetu poziva k odstopu poslancev Desusa, odvrnil, da bo v tem primeru hudičevo razmislil, kaj se izplača narediti.