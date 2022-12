Organiziranje ambulant za neopredeljene

V državi je vsak dan več ljudi brez osebnega zdravnika, požar pa vlada gasi z začasno rešitvijo v obliki ambulant za neopredeljene. Od včeraj je v medresorskem usklajevanju pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu organiziranju omenjenih ambulant.

Gre za predpis, ki se izdaja z namenom uresničevanja začasnega ukrepa iz 18. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Predlog pravilnika določa način in vsebino organiziranja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe v javnih zdravstvenih zavodih (zdravstvenih domovih). Določa tudi najmanjši obseg, ki ga lahko izvaja ambulanta za neopredeljene, ki je enak obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine.

Največji obseg programa določene ambulante in število ambulant bo določil minister za zdravje na tri mesece, upoštevajoč podatke ZZZS o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika in standard 1895 glavarinskih količnikov. Na ministrstvu za zdravje glede na obseg potreb predvidevajo, da bo organiziranih sedem tovrstnih ambulant, ki bodo organizirane za polni ordinacijski čas, preostale pa za krajšega.

Zavarovana oseba bo prosto izbrala in se opredelila na ambulanto za neopredeljene tako, da bo podpisala listino o izbiri osebnega zdravnika, pri čemer se podatki o osebnem zdravniku na listini ne izpolnijo. Opredelitev na ambulanto za neopredeljene bo veljala eno leto z možnostjo avtomatskega podaljšanja.

Javni zavod bo medtem v informacijski sistem ZZZS poslal tudi podatke o lečečem zdravniku, ki je zavarovano osebo prvič sprejel v tej ambulanti, se pa ta zdravnik ne šteje za izbranega osebnega zdravnika.

Zavarovana oseba se bo lahko naknadno opredelila za drugo ambulanto za neopredeljene pri drugem javnem zavodu, pri tem pa bo navedla razlog za takšno potezo.

Ordinacijski čas ambulante za neopredeljene bo odvisen od obsega programa ambulante, pri čemer bi imela ambulanta za neopredeljene pri obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine ordinacijski čas najmanj dvakrat tedensko, skupaj štiri ure v tednu, ambulanta za neopredeljene, ki deluje v obsegu enega tima pa osem ur dnevno. Prav tako bi lahko ambulanta delovala v soboto.

Naročanje bo potekalo elektronsko, prek elektronske pošte ali spletnih strani javnega zavoda, telefonsko ali osebno, najmanj eno uro dnevno pa bodo zagotavljali obravnavo zavarovanih oseb, ki na termin niso naročene.

Pravilnik bo posredovan v objavo v Uradni list RS predvidoma do 30. decembra 2022, uporabljati pa se bo začel s 1. januarjem 2023. Ukrep je začasne narave in je namenjen večji dostopnosti do zdravstvene oskrbe na primarni ravni za osebe, ki so v prehodnem stanju in so v danem trenutku brez izbranega osebnega zdravnika, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Pretekli četrtek - ob začetku kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva, je nekdanji minister za zdravje Dušan Keber dejal, da so ambulante za bolnike brez izbranega zdravnika pesek v oči, saj je težko verjeti, da bodo isti zdravniki, ki danes odklanjajo bolnike, za te iste v ambulantah za izbrisane skrbeli enako, kot da bi bili njihovi izbrani zdravniki.

Če bodo javni zavodi, ki se soočajo z izrazitim kadrovskim primanjkljajem, omenjene ambulante lahko organizirali na zgoraj opisan način, bo znano v naslednjih dneh.

V ZD Ljubljana so med zaposlenimi že preverjali, kdo bi delal v ambulanti za neopredeljene, pa prav velikega zanimanje po besedah direktorice dr. Antonije Poplas Susič ni bilo: »Če so vsi obremenjeni, so vsi obremenjeni. Ni plačilo tisto, ki jih bo motiviralo.« V povprečju imajo pri njih 2400 glavarine, kar pomeni, da so nad dvema odstotkoma slovenskega povprečja.

Direktorica največjega zdravstvenega doma je v intervjuju, ki ga bomo objavili v prihodnjih dneh, glede ambulant za neopredeljene povedala še, da taka ambulanta sicer omogoča zdravstveno storitev, ne omogoča pa dolgoročnosti obravnave: »Izbranega zdravnika imajo namreč ljudje zato, ker jih pozna, te ambulante tega ne bodo ponujale, je pa seveda ključno, da omogočajo vsaj zdravstveno oskrbo.«

Sicer pa se je ministrstvo za zdravje odločilo za upravni nadzor nad ZD Ljubljana. Pojasnilo, zakaj so se odločili za ta korak, še čakamo.