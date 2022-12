Ministru za zdravje so predstavili pet zahtev

Ministru za zdravje in vladi se utegne zgoditi ulica, če ne bo takoj prestopil k urejanju primarnega zdravstva in ustavil bega družinskih zdravnikov iz javne zdravstvene mreže. Zahtevamo ukrepe zdaj, ne leta 2024, je bilo slišati ob današnjem začetku kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Če bomo ocenili, da se vlada in minister ne odzivata, glasnik Glasa ljudstva Jaša Jenull napoveduje, da se bo spet kolesarilo pred uradnimi institucijami.

Stališče Glasa ljudstva je, da trenutna vlada in minister resda nista kriva za trenutno situacijo, saj se javni zdravstveni sistem ruši že desetletja. Bosta pa kriva, če ne bosta nemudoma ukrepala, je bilo sporočeno.

Na povabilo omenjene civilne iniciative pred ZD Polje zbralo nekaj deset 'izbrisanih' pacientov. »Tukaj smo pred ZD Ljubljana, od koder je bilo 11.000 ljudi preseljenih nekam drugam. To se lahko dogaja v državah tretjega sveta, ne pa v neki demokratični državi,« je zbrane nagovoril Jaša Jenull.

Začetek kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva v organizaciji Glasa ljudstva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poudaril je, da ukrepi oblasti ne smejo iti v smeri gašenja požara, saj izraz gašenje požara pomeni, da se bo samo zlivalo dodatna sredstva, ki se bodo pretakala le v zasebne žepe in se bo zgolj pospeševalo proces privatizacije. »V ozadju so enormni kapitalski lobiji, ki jim je v interesu, da se zdravstveni sistem ruši, ker bodo na ta način zasebne klinike prosperirale. To moramo preprečiti, in to takoj,« je bil jasen Jenull. Glas ljudstva noče stihijskih in posameznih ukrepov. Hočejo sistemske spremembe v smeri ohranitve in okrepitve javnega zdravstva. Zato zahtevajo takojšnjo reševanje položaja več kot 130.000 ljudi brez osebnega zdravnika, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, prepoved tako imenovanega dvoživkarstva oziroma dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju in tega, da je mogoče preskakovanje čakalnih vrst tistim, ki si to lahko finančno privoščijo. Zahtevajo še, da se vse procese, kjer se vsa javna sredstva stekajo v zasebne žepe, nemudoma ustavi in prekine in se vlaga, stimulira zgolj javno zdravstvo.

Tisti, ki ste brez zdravnika, pazite danes na mrazu svoje zdravje, je uvodoma dejal nekdanji minister za zdravje Dušan Keber. Obljube, ki so jih dale koalicijske stranke in vlada po volitvah na področju zdravstva, se po njegovem ne uresničujejo. »Vlada odlaša z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, zelo verjetno je, da tega niti ne namerava storiti. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je izjavil, da ne namerava odpraviti dvojnega dela zdravnikov v zasebnem in javnem zdravstvu, tako imenovanih dvoživk, ki jim sam pripada.«

Lepljenje silhuet na vrata zdravstvenega doma. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Socialna bomba, ki tiktaka

Keber najhujši problem vidi v 130.000 ljudeh, ki nimajo osebnega zdravnika: »Če se bo to stanje nadaljevalo, lahko utemeljeno pričakujemo, da bo brez zdravnika 350.000 ljudi. Očitno je, da oblast ne opazi, da gre za strahovit problem socialne in pravne države – za socialno bombo, ki tiktaka. In da gre za poslabševanje zdravja, več bolezni in večjo umrljivost ljudi brez zdravnika.«

Poudaril je, da je pravica do izbranega osebnega zdravnika državljanska pravica in da gre pri kršenju te pravice za kršitev ustave in zakonov. V Civilni iniciativi so zato ogorčeni nad izjavo ministra za zdravje, da odtoka zdravnikov v zasebni sektor ni več mogoče zaustaviti in da bo morda stanje izboljšano čez leto dni. Zgražajo se tudi nad tem, da vodstva zdravniških organizacij organizirajo stavko za boljše plače zdravnikov, ki imajo že zdaj najvišje plače. Ambulante za bolnike brez izbranega zdravnika so po Kebrovi oceni pesek v oči, saj je težko verjeti, da bodo isti zdravniki, ki danes odklanjajo bolnike, za te iste v ambulantah za izbrisane skrbeli enako, kot da bi bili njihovi izbrani zdravniki. Po njegovih besedah obstajajo rešitve: »Če oblast ne ve zanje, ji lahko pomagamo.« Gre za nujne, začasne ukrepe, ki bi zmanjšali strokovne in administrativne obremenitve zdravnikov, kot pomoč bi vključili sekundarije in specializante drugih specialnosti. Poleg tega je po njihovem v takih okoliščinah mogoče povečati število pacientov, ki bi pripadli enemu družinskemu zdravniku. »Zato naj vlada nemudoma ustvari razmere, da bodo vsi ljudje lahko takoj izbrali svojega osebnega zdravnika,« je zaključil Keber.

Začetek kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva v organizaciji Glasa ljudstva pred Zdravstvenim domom Polje 15.12.2022 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Če minister misli, da bomo po naravni selekciji vsi tisti, ki nimamo družinskega osebnega zdravnika pač odšli v lepše čase, se moti. Kajti ne bomo tiho in ne bomo pristali, da so nam kršene osnovne človekove državljanske pravice,« je dejala Biserka Marolt Meden iz Srebrne niti.

V okviru kampanje so pripravili peticijo za ohranitev javnega zdravstva, ki jo je že podpisalo več kot 3000 ljudi. Pravna mreža za varstvo demokracije pa pripravlja tožbo pacientov proti državi, ki so okradeni, ki plačujejo javno zdravstveno zavarovanje, pa vendar nimajo dostopa do sistema javnega zdravstvenega sistema. Ker v povprečju vsak dan zdravnika izgubi več kot 60 ljudi, so udeleženci dogodka 60 papirnatih človeških silhuet simbolično nalepili na vrata zdravstvenega doma Ljubljana Polje.