Otroci slabše opazni in težko predvidijo nevarne situacije

Po več kot treh mesecih bodo jutri nekateri otroci vnovič prestopili šolski prag. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Obnovite prometna pravila

Zgledi vlečejo

Posebna opozorila so namenjena vožnji brez uporabe mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe in siceršnjemu upoštevanju prometnih pravi, predpisov in razmer na cesti. Zgled, ki ga s svojim ravnanjem v prometu dajejo starši ali skrbniki, je neprecenljiv, saj nas otroci posnemajo.

Vozniki morajo predvidevati namesto otrok

Dlje od poletnih počitnic so bile zaradi vladnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zaprta vrata osnovnih šol. Ta so se pred časom v nekaterih regijah (vsaj začasno) odprla, jutri pa bo vrvež v vseh osnovnih šolah po Sloveniji že nekoliko večji. Prva triada se namreč v celoti vrača pred šolske klopi.Za otroke, predvsem prvošolčke, ki so le nekaj malega okusili novega sveta, povezanega s šolo, to praktično pomeni nov začetek. Če so ob klasičnem začetku novega šolskega leta pred 1. septembrom redna opozorila, da se na ceste vračajo otroci, ki so v prometu nepredvidljivi in zelo ranljivi, pa velja na to opomniti tudi zdaj.Zaradi sproščanja vladnih ukrepov na območju celotne države, je na šolskih poteh pričakovati večje število otrok in prometa. V okolici šol in vrtcev, saj se te tudi odpirajo po celi Sloveniji, naj bodo vozniki zato še posebej previdni.Agencija za varnost prometa (AVP) in policija vse udeležence v prometu pozivata k največji možni previdnosti. Številni otroci se v šolske klopi vračajo po daljšem obdobju; prav za najmlajše, ki so v prvi triadi, je mogoče pričakovati, da so nekatera previdnostna ravnanja, ki so se jih že naučili, pozabili.Otroci prvega triletja so v prometu najpogosteje udeleženi kot pešci, kolesarji, na skiroju ali kot sopotniki v vozilu in sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Starši in skrbniki naj poskrbijo za njihovo dobro vidnost, dosledno pripenjanje na vsaki poti in nošenje zaščitne čelade. Z otroki naj obnovijo prometna pravila na poti do šole ali vrtca. Policija in AVP voznike ob tem pozivata: »Bodite zgled, vozite previdno, še posebej ob šolskih poteh, v bližini šol in vrtcev.«Otroci so oktobra rumene rutke začasno obesili na klin, zdaj pa je zelo pomembno, da si jih spet nadenejo. Da bodo otroci še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in kresničk ali drugih odsevnih teles in površinPristojni opozarjajo tudi na nujnost pravilnega in doslednega pripenjanja otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu, na vsaki, tudi najkrajši poti. Obvezna je uporaba varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi otroci na poganjalcu, kolesu, skiroju ali rolkah.Ker so otroci manjši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila pozneje opazijo in ne zmorejo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum. Prepričani so, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami. Zato morajo biti ostali udeleženci, predvsem vozniki, nanje še posebej pozorni.