Otroci so večkrat talci starševskih stisk

Psiholog dr. Aleksander Zadel verjame, da se bomo – tako kot se je zgodilo skozi evolucijo – prej ali slej usedli in pogovorili. Nobena vojna, pravi, ni trajala v neskončnost. Kako bomo Slovenke in Slovenci izšli iz koronavirusnega obdobja, je odvisno predvsem od nas samih in od tega, ali se bomo znali in zmogli pravočasno zazreti vase ter odzvati na potrebe celotne družbe, ne le nas samih kot individuumov. »Način, kako ljudje danes izražajo svoj protest proti določenim sklepom, poskus družbenega dogovora za reševanje pandemije, je toksičen natanko toliko, kolikor je toksično okolje, ki je ta diskurz legitimiralo,« poudarja Aleksander Zadel.