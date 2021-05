Pahor prejel štiri kandidature za viceguvernerja BS

Na javni poziv predsednika države Boruta Pahorja za zbiranje kandidatur za prosto delovno mesto viceguvernerja Banke Slovenije so se prijavili Branko Babič, Mejra Festić, Matjaž Koman in pa Irena Vodopivec Jean, ki ji mandat na tem mestu v BS poteče konec oktoba letos.



Pahor je na na podlagi obvestila zagovornika načela enakosti, da se njegov mandat izteče 25. oktobra, objavil tudi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za to funkcijo. Zbiranje predlogov je potekalo do 21 . maja 2021, prijavljen pa je en kandidat, Miha Lobnik, so sporočili iz predsednikovega urada.



Pahor bo preučil prejete kandidature in opravil posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru, predvidoma sredi meseca junija. Državnemu zboru bo izbranega kandidata ali kandidatko predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Pri tem lahko izbira izmed prijavljenih, lahko pa predlaga tudi druge kandidate.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: