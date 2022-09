Pahor preklic pogodbe o nakupu označil za tvegano odločitev

Preklic pogodbe o nakupu osemkolesnikov boxer je po oceni predsednika republike Boruta Pahorja tvegana odločitev z varnostnega, političnega in finančnega vidika. Vlada ob tem ne ponuja prepričljive alternative, je dejal na slovesnosti ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

Vlada je namreč sredi septembra sprejela odločitev, da bo Slovenija preklicala pogodbo o nakupu osemkolesnih oklepnikov tipa boxer. Ob tem je ministrstvo za obrambo zadolžila, da do konca leta pripravi alternativno rešitev za oblikovanje zmogljivosti srednje bataljonske enote.

Slovenija je načrtovala nabavo 45 osemkolesnikov boxer za skupno 343,43 milijona evrov. FOTO: Arhiv proizvajalca (kmw)

Pahor je v Kadetnici Maribor dejal, da je dobil zagotovila vojske, da so vozila boxer optimalna, zato ni imel pomislekov, da nakup podpre. »Vtis je, da je bila odločitev o tem, da se vojaška oprema zdaj ne kupuje, politična odločitev nove vlade, ki je sicer iskala razlog zanjo v notranji reviziji, a ga ni našla. Zato je ostalo pri politični odločitvi, ki je bila že prej napovedana s koalicijsko pogodbo,« je povedal.

»Sedanje politične, gospodarske, varnostne razmere v svetu in v naši bližini so zaskrbljujoče,« opozarja Pahor. Po njegovem smo za lastno varnost v prvi vrsti odgovorni sami, s svojim nacionalnim varnostnim sistemom. Da deluje, je bilo že večkrat nedvoumno dokazano, zato ga moramo ves čas nadgrajevati in izboljševati, skrbeti za njegovo učinkovitost in odzivnost na sleherno grožnjo in tveganje, je povedal.

Slvoenska vojska na Počku. FOTO: Jože Suhadolnik

V slovenski vojski so v zadnjih desetletjih po njegovih besedah naredili pomembne korake v razvoju in usposobljenosti, ne sme pa se spregledati nekaterih pomanjkljivosti in slabosti, s katerimi se je treba hitreje in odločneje soočiti ter jih odpravljati.

Dejal je, da moramo kot člani zveze Nato odgovorno prevzeti svoj delež obveznosti. Zato se ne moremo odpovedati investicijam v vojaško opremo in upati, da bodo te obveznosti namesto Slovenije izpolnjevali zavezniki. »To niti ni pošteno niti ni del pogodbe, ki smo jo sprejeli, ko smo vstopili v Nato. Slovenija mora biti verodostojen partner v tej zvezi,« meni.

Za Pahorja je obramba države strateško vprašanje, zato je treba storiti vse, da vsi sistemi, ki zagotavljajo obrambo in nacionalno varnost, delujejo in so pripravljeni za izzive.