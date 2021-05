Pet ključnih razlogov, ki govorijo v prid sončne elektrarne

Ali ste vedeli?

Montaža sončne elektrarne na vaši strehi je lahko ob izbiri pravega ponudnika hitra in skoraj neopazna. Strokovnjaki GEN-I Sonce jo izvedejo v enem dnevu, in to z minimalnimi gradbenimi posegi.

#1 Strokovnost in izkušnje

FOTO: Getty Images

#2 Ponudba »na ključ«

Je misel na lastni vir sončne energije sploh lahko še bolj privlačna? Če ob prihrankih pri stroških za elektriko upoštevate še okoljski vidik naložbe, zagotovo. Sončna energija sodi med obnovljive vire energije, ti pa so edina prava pot k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje, s katerim si lahko skupaj zagotovimo lepo prihodnost.

FOTO: Getty Images

#3 Ugodne možnosti financiranja

7-letno brezobrestno odplačevanje

S 7-letnim brezobrestnim financiranjem si lahko strošek razporedite na 84 mesecev, za to pa vam ne bodo zaračunali nobenih obresti. Še več: v ceno vam bodo upoštevali tudi vzdrževanje naprave.

15-letno potrošniško kreditiranje z ugodno nespremenljivo obrestno mero

Pri izbiri dolgoročnejšega kredita je lahko vaš mesečni obrok za sončno elektrarno zelo podoben ali celo enak višini trenutnega računa za elektriko. To pomeni, da lahko z enakim stroškom, kot ga imate zdaj za elektriko iz omrežja, postanete samooskrbni in neodvisni od cen elektrike na trgu. Po odplačilu sončne elektrarne pa boste 75-odstotne prihranke za elektriko lahko namenili novim naložbam.



FOTO: Bor Slana

#4 Servis in dolgoročno vzdrževanje

Kaj pa moj jekleni konjiček

Prednosti sončne energije presegajo zgolj finančni vidik. Izkoristite moč narave in z lastnim obnovljivim virom energije prispevajte k varovanju okolja ter poiščite čim več alternativnih rešitev z manjšim ogljičnim odtisom. Tudi z nakupom električnega avtomobila. In z lastno sončno elektrarno bo vse skupaj še lažje, saj boste svoj električni avtomobil lahko polnili z lastno, okolju prijazno energijo. GEN-I Sonce vam lahko ponudi pravo rešitev tudi za to: vprašajte jih po njihovi novi ponudbi, ki vključuje še polnilno postajo.

#5 Najboljša elektrika

Sončna elektrarna ni noben bavbav in tudi ne nujno prevelik organizacijski in gradbeni zalogaj. Še zlasti to velja, če izvedbo od svetovanja do montaže zaupate ponudniku, ki vam bo znal prisluhniti in bo celotno naložbo vodil strokovno, hitro in po vaših željah. GEN-I Sonce vam zagotavlja, da boste od trenutka, ko se boste odločili za sončno elektrarno, pomirjeni in brezskrbni, saj bo vaša naložba nedvomno v dobrih rokah. Zakaj med vsemi ponudniki v Sloveniji izbrati prav GEN-I Sonce, pa preverite v nadaljevanju. GEN-I Sonce je zaupanja vreden ponudnik, kar dokazuje tudi dejstvo, da mu je doslej zaupalo največ gospodinjstev v Sloveniji. Do konca lanskega leta so tako s sončno elektrarno opremili več kot 2100 samostojnih hiš po vsej Sloveniji, samo lani kar 850, in to kljub strogim omejitvam zaradi epidemije.V zadnjem obdobju so dosegli še dva zelo pomembna mejnika v širjenju samooskrbe. Na Jesenicah so postavili prvo sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu. Svojevrsten projekt pa je nedvomno vzpostavitev prve samooskrbne skupnosti v Sloveniji. V Budanjah pri Ajdovščini so namreč na skupno elektrarno na šoli priklopili sedem sosednjih hiš.Strokovnjaki iz podjetja GEN-I Sonce vam bodo pomagali uresničiti vaše sanje. Najprej z informativno ponudbo, potem pa še z ogledom objekta, na katerem bodo poiskali najboljšo rešitev za vaše gospodinjstvo in vam tako ponudili tudi bolj natančen izračun celotne investicije.Nato bodo za vas pripravili projektno dokumentacijo, pridobili soglasja, za vas založili nepovratna sredstva in uredili vse za njihovo odobritev. Končni rezultat je vaše zadovoljstvo ob začetku delovanja sončne elektrarne proizvodnji lastne elektrike.Za naložbo v lastno sončno elektrarno vam pripadajo že omenjena nepovratna sredstva Eko sklada, za katera morate pridobiti kar nekaj dokazil – tudi to bodo v GEN-I Sonce uredili namesto vas. Da bo vaša odločitev zanje še lažja, pa še ta ugodnost: na predvideno finančno spodbudo Eko sklada vam ne bo treba čakati do zaključka gradnje naprave. GEN-I vam bo celoten znesek subvencije že takoj upošteval pri svoji ponudbi.V podjetju GEN-I imajo posebno vizijo – da bi bila zelena energija dostopnejša čim večjemu številu Slovencev. V ta namen so pripravili posebenobročnega odplačevanja vaše naložbe.Ponujajo kar dve možnosti večletnega financiranja, in sicer:Prijazni strokovnjaki GEN-I Sonce bodo na vašo željo vsa leta bedeli nad delovanjem vaše sončne elektrarne. Da bo vaša sončna elektrarna delovala, kot mora, in proizvajala optimalno količino električne energije, vam ponujajo dodatno možnost vzdrževanja naprave in daljinski nadzor njenega delovanja.Poleg tega lahko napravo prek GEN-I Sonce tudi zavarujete. To je storitev na ključ v pravem pomenu besede: v GEN-I Sonce namreč poskrbijo, da boste mirno spali tudi, ko bo sončna elektrarna že na vaši strehi.Nikoli vam ne bo zmanjkalo elektrike – če boste imeli kakšen mesec višjo porabo in vaši sončni elektrarni ne bo uspelo proizvajati zadostne količine za vse vaše potrebe, boste lahko brez skrbi. GEN-I vam bo tudi v tem primeru priskočil na pomoč s prav posebno ponudbo električne energije. Preklop na elektriko iz omrežja bo avtomatičen, ponudba za elektriko pa po izredno ugodni ceni.In ker je GEN-I napredno podjetje s preprostimi rešitvami za svoje odjemalce, vam zagotavlja zelo hiter vpogled v delovanje sončne elektrarne kar z aplikacijo. To je nedvomno pravi začetek za dolgo in brezskrbno sodelovanje.Naročnik oglasnega sporočila je GEN-I d.o.o.