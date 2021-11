Pisanje poročila ni kot državna skrivnost

V nadaljevanju preberite:

Nizozemska liberalka in vodja misije Sophie in 't Veld je v pogovoru za Delo opozorila, da jo je Romana Tomc poskušala diskreditirati, preden je delegacija oktobra sploh šla v Slovenijo. Pisanje poročila je po njenih besedah potekalo po običajnem postopku. »Vse skupine, vključno z EPP, v kateri je gospa Tomčeva članica, so dale svoje prispevke, predlagale spremembe, lahko so čemu nasprotovale. A na koncu smo se strinjali o besedilu. Podprl ga je EPP,« je povedala. Glede odločitev vlade o STA in delegiranih tožilcih še ostaja zadržana.