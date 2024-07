Po odstopu še obiskala premierov kabinet

V nadaljevanju preberite:

Osem dni smo čakali, da so nam »skladno z zakonom« iz kabineta predsednika vlade sporočili, da nam na naše vprašanje ne bodo odgovorili. Zanimalo nas je namreč, kaj je v kabinetu Roberta Goloba počela nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Dominika Švarc Pipan je odstopila s položaja pravosodne ministrice sredi februarja. Glede na to, da Švarc Pipanova ni več funkcionarka – v kabinetu predsednika vlade razkrivajo le obiske oseb, ki pridejo kot javni uslužbenci ali funkcionarji, ter osebe, pooblaščene za zastopanje pravne osebe, ali druge osebe, katere ime in priimek sta že po zakonu javna –, odgovora o vsebini njenega obiska nismo dobili. Kaj pa nam je povedala nekdanja ministrica?