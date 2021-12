Po večjem delu države še sneži, previdno v prometu

Po večjem delu Slovenije sneži, promet je upočasnjen, ponekod nastajajo daljši zastoji. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, opozarja Prometno-informacijski center, ter upoštevajte, da boste za pot potrebovali več časa kot običajno. Na pot se odpravite le z zimsko opremo in očiščenim vozilom.

Po napovedih agencije za okolje bo danes občasno še rahlo snežilo, na Primorskem deževalo, v petek pa bo suho.

V Kranju je snežna odeja debela 24 centimetrov, na Cerkniškem jezeru 23, v Idriji in Kočevju 21, v Ljubljani in Šmartnem pri Slovenj Gradcu 20, v Mariboru 13, na Ptuju in v Celju 12, v Novem mestu in Postojni osem, v Murski Soboti pa tri centimetre. Pojavlja se tudi žled.

Zaradi sneženja je na Koroškem in Štajerskem ponekod bila ali pa je še motena preskrba z električno energijo.

Večurno sneženje je povzročilo tudi nekaj težav v prometu. Na cesti Velika Kostrevnica–Lupinica v občini Šmartno pri Litiji so gasilci odstranili večje podrto drevo, ki je padlo čez cesto in blokiralo cestni promet. Tudi na cesto Cerkno–Novaki v občini Cerkno je zaradi snega padlo več vej in poškodovalo telefonsko napeljavo. Gasilci so cesto očistili, vzdrževalci Telekoma Slovenije pa bodo sanirali poškodovano napeljavo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Promet je povsod upočasnjen. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na štajerski avtocesti je med Dramljami in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi zdrsa tovornega vozila, nastal je daljši zastoj. Pri Šempetru proti Mariboru promet poteka samo po enem pasu. Med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru je prav tako oviran promet.

Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti je zaprt vozni pas ter oviran promet na uvozu Cerkvenjak proti Mariboru.

Tudi na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru sneg ovira promet. Zaprta je cesta Pragersko–Šikole.

Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji je kilometrski zastoj tovornih vozil, poroča PIC.

Polno je počivališče tovornih vozil Lukovica proti Ljubljani na štajerski avtocesti.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cestah Spodnja Idrija–Godovič in Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone pa velja na cesti Novo mesto–Metlika.

Na cestah čez prelaze Predel, Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh je obvezna uporaba verig. Cesta čez prelaz Vršič in Volče–Solarji je zaprta, prav tako zaradi podrtega drevesa cesta Želin–Spodnja Idrija.

Debela snežna odeja

Na Koroškem je po besedah vodje cestnovzdrževalne baze podjetja Voc Celje za Koroško Aleksandra Celana po dolinah zapadlo do okoli 20 centimetrov novega snega, v višje ležečih območjih pa več. Največ snega je zapadlo na območju Črne na Koroškem, kjer je tudi najprej začelo snežiti. Plužno-posipne enote, skupno jih je 12, so na terenu od srede od 19. ure, tako da so glavne ceste oziroma državne ceste po Koroškem po njegovih podatkih nekaj po 7. uri splužene in prevozne z ustrezno zimsko opremo, so pa zasnežene, ker še vedno sneži. Splužena je tudi cesta do smučišča Kope, je dodal Celan.

Nevarnost snežnih plazov Policijska uprava Kranj sporoča, da je v gorah tretja stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov, nad 1700 metri (lokalno) pa celo četrte stopnje, ki pomeni, da je proženje verjetno že pri manjši obremenitvi na strmih pobočjih. Trenutne lavinske probleme je zelo težko prepoznati. Pozivajo k odgovornim odločitvam.

Na Gorenjskem je v sredo zvečer in ponoči zapadlo od približno 15 do 40 centimetrov novega snega. Največ ga je padlo na višjeležečih območij. V Ratečah je tako ob 40 centimetrih novega snega snežna odeja debela že več kot 80 centimetrov. Na območju Bohinja je padlo okoli 30 centimetrov snega, nižje na Gorenjskem pa okoli 20.

Na Celjskem je zapadlo od 15 do 50 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa še več. Celjska zimska služba je akcije na terenu začela še v sredo okoli 18. ure in te še potekajo, je za STA povedal vodja službe Damjan Maček. Dejal je, da je na cestah snežna brozga, vendar so vse ceste na Celjskem prevozne z ustrezno zimsko opremo. Bilo je tudi nekaj zdrsov tovornih vozil na Halerjevem hribu in v Mestinju na cesti Celje–Rogaška Slatina, kjer so nastali tudi daljši zastoji, vendar je cesta ta trenutek ponovno prevozna. Sneženje na Celjskem sicer pojema, je še ocenil Maček.

V naselju Jablanica v občini Sevnica je voznik z osebnim vozilom zdrsnil z zasneženega cestišča in obstal na strmini, v naselju Andraž nad Polzelo v občini Polzela pa je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo na boku v potoku. V obeh primerih so vozilo izvlekli gasilci in nihče ni bil poškodovan.

V naselju Sveta Barbara v občini Škofja Loka je osebno vozilo prav tako zapeljalo s ceste v potok in se prevrnilo. Gasilci so z avtodvigalom vozilo dvignili nazaj na cestišče, poškodovano voznico pa so oskrbeli reševalci. V Drstelji v občini Destrnik se je voznik osebnega vozila prevrnil na streho. Posredovali so gasilci, ki so pomagali pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih udeležencev.

Avtomobili v »slanici«. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Visoka gladina morja

Zvečer je v Piranu in Izoli morje nekoliko poplavilo najnižje predele obale, zaradi neugodne napovedi vetra pa so sprožili sireno kot opozorilo na nevarnost.