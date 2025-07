Po vetih znova potrdili zakone, Primc s podpisi nad pomoč pri končanju življenja

Za ponovno potrditev zakonov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o medicinski konoplji in o zaščiti živali so tokrat potrebovali vsaj 46 poslanskih glasov, kar pa ob soglasju Svobode, SD in Levice kljub že začetim počitnicam ni bil pretiran zalogaj. So pa izkazali precej nejevolje zaradi vzrokov, zakaj so državni svetniki potrdili veto.

»Danes smo poslušali očitke in veto na stvari, ki jih ta zakon ne ureja. Te očitke sem večkrat zavrgla in jih bom ponovno razdelala. Poslušali smo, da ta zakon ne vključuje kmetov in ne ureja industrijske konoplje. Drži, da ta zakon ne ureja industrijske konoplje, kar je izrecno zapisano v tretjem členu, ki govori o izjemah,« je na primer glede zakona o medicinski konoplji dejala Sara Žibrat, poslanka Svobode in prvopodpisana pod njim. Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec pa je poudaril, da je glede na argumente veto državnega sveta sredstvo za politični boj, kar pa »ni njegov status oziroma ustavni namen«.

V vseh treh koalicijskih strankah so zatrjevali, da so celo naklonjeni razmislekom o ukinitvi državnega sveta, medtem ko so včeraj in danes v NSi podprli njihove argumente. Poslanci SDS niso razpravljali in so bili v večini odsotni.

Še posebej burna razprava je bila v teh dneh glede zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o katerem bomo glede na vse napovedi najverjetneje odločali še na naknadnem zakonodajnem referendumu. Da sta z Mileno Miklavčič zbrala dovolj podpisov za začetek postopka, je sporočil že Aleš Primc in pozval proti zastrupitvi bolnikov. Podpise bo vložil jutri. V nadaljevanju, ko je treba zbrati vsaj 40.000 podpisov, je pričakovati, da se jima bodo pridružili tudi v SDS in NSi.

»V časih, ko nasprotniki zakona širijo neresnice in strašijo z izmišljenimi scenariji, želimo jasno poudariti, da zakon vsebuje ustrezne in pretehtane varovalke, ki onemogočajo zlorabe. Postopki so strogi, večstopenjski, nadzorovani z zdravniške in pravne stroke ter vključujejo premišljeno odločanje posameznika v stanju popolnega zavedanja osebne odločitve,« pa so se na te napovedi že odzvali v društvu Srebrna nit, ki je sodelovala pri pripravi zakona, in v luči tega navedli, da je odločila bitka za uveljavitev te pravice še pred njimi.

»Če sprejeti zakon ne bi bil potrjen, kljub že izraženi podpori na posvetovalnem referendumu te pravice preprosto ne bomo imeli – morda še dolgo ne,« so pozvali.