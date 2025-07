Konoplja v medicini in znanosti: velik potencial, a pomanjkanje raziskav

V nadaljevanju preberite:

V sodobni znanosti danes ni več dvoma, da imajo tako cvet konoplje kot izolirani kanabinoidi izjemen terapevtski potencial. Njihov mehanizem delovanja na celični in tkivni ravni je dobro poznan, medtem ko rezultati kliničnih študij še vedno niso povsem enotni. Težava je predvsem v raznolikosti terapevtskih protokolov in shem uporabe, pa tudi v variabilnosti lastnosti kanabinoidnih izolatov. To še posebej velja za izvlečke iz cveta konoplje, ki jih imenujemo medicinska konoplja in se vse bolj uveljavljajo v mednarodni medicinski praksi.

Medicinska konoplja (angl. medical cannabis, kratica MC) je fitofarmacevtski pripravek iz posušenih in zdrobljenih cvetov konoplje ženskih rastlin. Evropska unija je za ta pripravek določila visoke standarde kakovosti in varnosti gojenja ter priprave, ki vključujejo natančno predpisano biokemijsko sestavo, kot je opisana v Evropski farmakopeji, Monografija št. 3028, veljavni od julija 2024. Standardi za MC iz rastline Cannabis sativa L. so določeni v treh različicah razmerja THC in CBD, ki vključujejo zahteve glede vsebnosti kanabinoidov, natančno makro- in mikroskopsko prepoznavo rastlinskih delov ter mejne vrednosti vlage, težkih kovin in drugih onesnaževalcev.

Proizvodnja medicinske konoplje v Sloveniji je zaradi višjih proizvodnih zahtev in kompleksnosti izvozni izziv, pa hkrati predstavlja tudi varnostni izziv – podobno kot opioidi je MC lahko tudi droga. Kljub temu pa vedno več raziskovalcev in zdravnikov meni, da rastlina sama po sebi ne bi smela več veljati za narkotik, saj si s tem omejujemo pomembno gospodarsko panogo. Slovenija ima sicer dobre razmere in tradicijo gojenja, čeprav ne dovolj za izvoz, temveč za inovativno predelavo, ki pa potrebuje usklajeno gospodarsko pobudo.