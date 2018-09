Po vsem, kar smo preživljali, RKS krivi nas, podizvajalce!

Zaradi enostranskega poročanjav v članku z naslovom Vegradove nečednosti spravile Rdeči križ na kolena z dne 25.7.2018, ki je za nas žaljivo in polno neresnic ter zaradi laži, ki jih je izrekel predstavnik Rdečega križa Slovenije v nadaljevanju RKS g. Kovačič, prosim za objavo popravka v skladu z Ustavo in zakonom o medijih.Po vsem, kar smo preživljali v skoraj devetih letih od neplačila za korektno, brez napak in pošteno opravljeno delo ter po skoraj osmih letih sodnih postopkov, smo sedaj, ko smo dočakali pravično in pravnomočno razsodbo dolgoletnega spora, za vse križe in težave RKS krivi mi, podizvajalci! Tako v medijih trdi njihov predstavnik Alojz Kovačič. Radiel je srednje družinsko podjetje, v katerem smo bili zaposleni trije od štirih družinskih članov. Morali smo odpuščati zaposlene, tudi družinske člane, najeti več kot 350.000,00 evrov težko dostopnih in dragih kreditov, da smo lahko redno izplačevali plače zaposlenim in račune dobaviteljem, kredite pa zavarovati z lastnim premoženjem, ustvarjenim z dolgoletnim trdim delom, predvsem pa z mojim več kot triletnim delom v Iraku. Veliko svoje energije in pomoči odvetnika sem vložil v poskuse, da bi z RKS dosegli poravnavo, a zanjo s strani RKS ni bilo posluha.»Pri Radielu smo res imeli podizvajalsko pogodo za elektroinštalaterska dela na objektu hotela Arija na Debelem rtiču z Vegradom«. Ta pogodba je temeljila na soglasju oziroma nominaciji RKS z dne 3. 9. 2009, v katerem je bilo jasno zapisano, kar je RKS v svojih izjavah za javnost zamolčal, da se plačila naših storitev lahko izvajajo s cesijo oziroma asignacijsko pogodbo ali na kateri koli način direktnih plačil, ki jih dopušča zakon. Prav to soglasje je med RKS in nami vzpostavilo neko pravno razmerje, mimo Vegrada. S to rešitvijo se je strinjal tudi Vegrad. Ustrezno skrbno ravnanje toženki (RKS) je narekovala tudi okoliščina, da je z izjavo o soglasju z dne 3. 9. 2009 ta soglašala oziroma sprejela tudi vse dopustne načine neposrednih plačil podizvajalcem - tako je zapisalo višje sodišče v sodbi VIIPg1940/2016-76. Navedeno pomeni, da ste bili dolžni plačevati samo nam.»Dogaja se jim krivica, ker mora za ista opravljena dela plačati dvakrat«. Vsaj v mojem primeru je to čista laž. Že prvo sodišče je ugotovilo (sodba II Cp 1025/2017), da ima RKS zadržana sredstva. In prav ta sredstva, ki jih je RKS imel, nam je dodelilo tudi višje sodišče v svoji izvršilni sodbi ( VII Pg 1940/2016-92 ). Sredstva je torej RKS imel in če bi nas poplačal, ko smo ga naprošali, bi bil zdaj mir, blagajna RKS pa varna pred pretresi.»Ker je naše podjetje imelo pogodbo z Vegradom, in ne z RKS, naj bi plačilo za svoje storitve, po mnenju RKS, izterjali iz stečajne mase Vegrada«. Kakšna ironija. V spodletelem predlogu RKS za prekinitev našega sodnega postopka sta tako prvo (sodba VII Pg 5241/2013) kot višje sodišče (sodba II Cp 1459/2013) natančno pojasnila, zakaj temu ni tako. Zato naj predstavnik RKS ne trosi neresnic. RKS je dne 3. 1. 2011 tudi sam prijavil natančno 4.018.899,14 evrov terjatev do Vegradove stečajne mase. Torej, razloga za razburjenje ni. Če pa RKS ne uspe pri stečajni masi Vegrada, naj poskusi pri družbi Prvi faktor d.o.o., ki je sedaj v likvidacijskem postopku. Njim so v RKS, v želji, da se izognejo plačilu podizvajalcem, z dokazanimi premišljenimi in natančnimi prodajami terjatev Vegrada, nakazali nekaj več kot 2,5 milijona evrov. In to kljub dejstvu, da so dobro vedeli za Vegradovo slabo finančno situacijo in da nas ta družba v nobenem primeru ne more poplačati.Iz istega razloga in na isti način so pri RKS nakazali nekaj več kot 1,5 milijona evrov tudi Prvi finančni agenciji. Lahko poskusijo pri njih le, da bodo tam verjetno velike težave. Po mojih informacijah naj bi njihov denar končal v Liechesteinu in ga bo od tam sila težko dobiti nazaj. Se pravi, da je RKS plačeval storitve tistim, ki jim sploh ni bil dolžan plačati.»S primerom so seznanili tudi Mednarodno federacijo rdečega križa, kjer prav tako nihče ne razume, kako je zakonodaja lahko takšna«. Verjamem, da ne razumejo kako lahko humanitarna organizacija, ustanovljena prav za pomoč šibkejšim izvaja takšne manipulacija, da je na tem projektu izpuhtelo prek 3 miljona evrov prav šibkejšim, kar smo podizvajalci sigurno bili.Ob zapisanem naj bi bili mi, podizvajalci, krivi za to, da bodo že tako obubožani starostniki živeli še slabše, da revni otroci ne bodo več videli morja, da o zmanjšanju številu paketov s hrano sploh ne govorimo. Za vse to smo po mnenju RKS krivi mi, ki smo pošteno delali, naše družine in morda celo naši vnuki, ki bodo kdaj šli na morje na račun »nesreče«, ki naj bi s tokratno razsodbo doletela RKS.?V izogib sodnim postopkom zaradi nedopustnih žalitev dobrega imena moje družine in vseh zaposlenih v mojem podjetju, ki jih je izrekel predstavnik RKS in pisci izjav za medije, naj se ti javno opravičijo v vseh medijih, kjer so bile njihove izjave objavljene. Hkrati pa zakonite zastopnike RKS obveščam, da sem o zadevi pripravljen širše spregovoriti na javnem soočenju. Če ga bo organiziral RKS ali pa kak medij, zagotavljam, da se ga bom rade volje udeležil sam, brez odvetnikov.Darko Viler, Radiel Group d.o.o.