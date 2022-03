Pobuda za presojo neustavnosti SD in Levice očitno neutemeljena

V svoji pobudi, ki so jo večkrat izpostavljali tudi na desnem političnem polu, je Vili Kovačič izpostavil predvsem odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je zavrglo pritožbo zoper zavrnitev registracije Komunistične stranke Romunije. »Za odločanje ustavnega sodišča je pomembna sprememba v pristopu ESČP,« piše Kovačič, ki je SD očital, da se ni distancirala od nekdanje Zveze komunistov, Levici pa njen program in stališča njenih članov.

Pravni strokovnjaki, s katerimi smo govorili – več se jih javno ni bilo pripravljenih izpostaviti –, so bili prepričani, da ta pobuda ne bo uspela, če bo sploh vsebinsko obravnavana. »Stranko je mogoče prepovedati zgolj takrat, ko (delna) razveljavitev protiustavnih določb in aktov ni dovolj in ko si stranka aktivno prizadeva za zrušenje svobodne demokratične ureditve. Torej poskuša vzpostaviti totalitarni sistem ali se zavzema zanj,« je jasen profesor ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Saša Zagorc.

V SD in Levici so zato ocenjevali, da je namen pobude predvsem poskus njihove diskretizacije tik pred volitvami. »Upoštevali so vse naše argumente,« nam je potrdila odločitev odvetnica Nataša Pirc Musar, ki zastopa SD.

Kot je razvidno iz sklepa ustavnega sodišča, stranki SD in Levica oziroma izpodbijane odločbe programa Levice ne ogrožajo vrednot človekovega dostojanstva, ki jih varuje 63. člen ustave, in prav tako ne pomenijo ustavno nedopustnega načina delovanja. Zato so navedbe pobudnika o protiustavnosti delovanja strank SD in Levica ter posameznih določb programa stranke Levica očitno neutemeljene in je ustavno sodišče pobudo zavrnilo.

Sodniki so odločitev sprejeli s šestimi glasovi za in tremi proti (Marko Šorli, Klemen Jaklič in Rok Svetlič).