Podeljena priznanja za obrtnike in podjetnike zadnjih dveh let

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je danes na Brdu pri Kranju podelila priznanji Obrtnik leta in Podjetnik za lansko in predlansko leto ter priznanje Najstarejši obrtnik leta 2020. Med govorci je bil tudi predsednik vlade Janez Janša.

Obrtnik leta 2020 je Matjaž Oven z Dobrove, ki od leta 2008 nadaljuje kovinostrugarsko obrt. Podjetnik leta 2020 je Marijan Heriš, direktor podjetja Seltron, ki deluje na področju regulacij ogrevanja in racionalne rabe energije za ogrevanje. Obrtnik leta 2021 je postal Jože Krmelj iz Škofje Loke, ki predstavlja že sedmo generacijo kovačev. Priznanje Podjetnik leta 2021 pa sta prejela Tomaž in Metka Marovt. Marovt je proizvodno uvozno-izvozno podjetje, ki je eno izmed najnaprednejših, digitaliziranih in avtomatiziranih proizvodenj kovanja v Evropi, so zapisali v OZS.

Najstarejši obrtnik leta 2020 je postal Jožef Laki iz Velike Polane, ki se z izdelovanja izdelkov domače obrti ukvarja že od leta 1967. Začel je kot izdelovalec suhe robe prodajal svoje izdelke od vrat do vrat po okoliških vaseh in na sejmih. Izdeluje predvsem grablje, kosišča, vile, sanke, škatle za buteljke, okrasne škatle in zaboje, so zapisali v OZS.

Zbrane so nagovorili predsednik OZS Branko Meh, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in predsednik vlade Janez Janša.