Poenoteni poslanci čakajo na nagovor Zelenskega

Kljub drugačnim napovedim je predsednik vlade Robert Golob na zaprti skupni seji odbora za zadeve EU in odbora za zunanjo politiko dobil soglasno podporo poslancev vladnim stališčem pred zasedanjem evropskega sveta konec tedna, ki bo namenjen vojni v Ukrajini.

Skupna seja obeh odborov je trajala le pol ure, razprave poslancev, sploh opozicijskih, pa ni bilo. Vlada Janeza Janše se o ključnih usmeritvah slovenske zunanje politike z državnim zborom ni posvetovala. Zdaj ko Golob spet uvaja to prakso, pa poslanci opozicijskih strank niso pokazali želje za polemiziranje z vladnimi stališči do Ukrajine, s katerimi so v javnosti pogosto polemizirali in jih označevali za proruske.

Golob svojo prepričljivost pripisuje skrbni pripravi slovenskih stališč. »Na prvem mestu enotnost EU, kajti če EU ni enotna, ne more prispevati v tako resnih sporih. Drugo vodilo pa je, da sledenje interesom Ukrajine,« je povedal Golob in dodal, da nesoglasij znotraj slovenske politike glede evropskega sveta in prihodnjih korakov pri Ukrajini ni.

Golob si bo prizadeval, da tudi pri drugih zunanjepolitičnih temah slovenska politika doseže podobno soglasnost v parlamentu: »Kot predsednik vlade si bom vedno prizadeval, da bomo verificirali stališča, ki so pomembna za naš zunanjepolitični položaj in ugled. Če se bo tako nadaljevalo, bomo vsi zelo zadovoljni.«

V zadnjih dneh je Slovenija v Ukrajino odpremila večjo količino bojnih vozil pehote. »To ni bila solo akcija, ampak skupna akcija več zavezniških držav,« je pojasnil Golob. V nadaljevanju je ukrajinska stran izrazila interes, da ji Slovenija pri razminiranju pomaga.

FOTO: Sarahbeth Maney/Reuters

Povabilo Zelenskemu

Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj je pojasnil, da v njihovi stranki podpirajo vladna stališča, ker so zanje sprejemljiva. Hkrati je poudaril, da je Robert Golob predstavil stališča, »ki jih vlada uporablja za EU in mednarodni parket« ter so drugačna od tistih za domačo rabo. »Doma govorimo o dronih in gverilski obliki vojskovanja, v EU in zvezi Nato pa podpiramo povečanje investicij v obrambo in formiranje srednje bataljonske skupine,« je svoje stališče pojasnil Žakelj.

Pacifizem je napačen odgovor na vojno v Ukrajini, ideje o nevtralnosti EU pa so bližnjica v katastrofo. Slavoj Žižek

SDS je uspelo koalicijske poslance prepričati s predlogom, da predsednica državnega zbora povabi predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, da nagovori državni zbor. »S tem dejanjem bi izkazali podporo ukrajinskemu narodu, ki kaže neverjeten pogum, ko brani svojo domovino in se hkrati bori za univerzalne vrednote: svobodo in demokracijo,« je prejšnji teden, ko je SDS prvič predstavila predlog, povedala vodja njihove poslanske skupine Jelka Godec.

V intenzivno slovensko razpravo o vojni v Ukrajini se je včeraj z zapisom v Guardianu vključil še filozof Slavoj Žižek. Pacifizem je po njegovem mnenju napačen odgovor na vojno v Ukrajini, ideje o nevtralnosti EU pa so zanj bližnjica v katastrofo. Žižkova stališča so najbliže stališčem poziva vladi, ki ga je s somišljeniki različnih političnih barv napisal zgodovinar Luka Lisjak Gabrijelčič.