Pogled v prihodnost in preteklost

Naselje Saattut leži na manjšem otoku na zahodu Grenlandije. Na njem živi 250 ljudi, ki se preživljajo z lovom in ribolovom, in 500 vprežnih psov. FOTO: Ciril Jazbec

Dvojna številka Sobotne priloge, natisnjena v času slavljenja obletnic, gleda v prihodnost. V kakšnem svetu živi sodobna mladina? Kako so se v treh desetletjih spremenile vrednote mladih? Kako se sedanja generacija razlikuje od prejšnjih?Na vprašanja sta odgovarjali dr., profesorica socialne psihologije, in, predsednica Zveze prijateljev mladine. Na nekaj vprašanj, ki se tičejo sodobne mladine, v pogovoru zodgovarja tudi prihajajoči rektor ljubljanske univerzeBesedo v Sobotni prilogi je dobil tudi, fotograf mlajše generacije, prejemnik prestižne nagrade World Press Photo za okoljsko fotografijo. No, ni le odgovarjal na vprašanja. O njegovem delu govorijo tudi fotografije, ki jih je ustvaril med potovanji po Grenlandiji.Sobotna priloga prinaša še eno okoljsko temo, veliko fotoreportažo o izumrtju afriških belih nosorogov in enkratni možnosti, da bi s pomočjo znanosti izumrtje vendarle preprečili.se je pogovarjala z avstrijskim psihologom in profesorjem Petrom Gstettnerjem, ki predstavlja natančno analizo političnih, zgodovinskih in psiholoških okoliščin avstrijske Koroške.V zgodovino se z vprašanjem, ali je bilprostozidar, spušča tudi. Predstavlja najbolj natančen seznam prostozidarjev, ki so v Brozovem življenju imeli pomembno vlogo.sodnico in pisateljicosprašuje o zgodovini čarovništva.se je pogovarjala z legendarnim italijanskim režiserjem