Le še pogoj PC za zaposlene v državni upravi

Vlada je na dopisni seji sprejela odločitev, da pogoj testiranja (eden od pogojev PCT) ne bo več dovolj za zaposlene v državni upravi. Okoli 31.500 ljudi, ki so zaposleni na ministrstvih, v vladi, na upravnih enotah ter policiji in vojski, bo torej moralo izpolnjevati pogoj P (preboleli) oziroma C (cepljeni). Predvideno pa naj bi bilo tudi prehodno obdobje, ko bi se zaposlenim še omogočila možnost cepljenja. Polno cepljeni bodo morali biti do 1. novembra. Izjeme bodo le tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti in imajo zdravniško potrdilo. Podrobnosti odločitve naj bi vlada predstavila na petkovi novinarski konferenci.



Če zaposleni pogojev PC ne bodo izpolnjevali, bi bili napoteni na delo od doma. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, če to ne bo mogoče. Sindikalisti so v preteklih dneh že izrazili strah pred morebitno izgubo služb v primeru neizpolnjevanja pogoja PC.



Da bodo v prihodnjih dneh videli, kako bodo v policiji lahko delali vsi, ki pogojev ne bodo izpolnjevali, je komentiral notranji minister Aleš Hojs, ki je v javnosti do zdaj najglasneje zagovarjal uveljavitev pogoja PC. Njegove napovedi tega pogoja v policiji prejšnji teden so sicer razburile Policijski sindikat Slovenije, kjer so zapisali, da se je treba o ukrepih preudarno in odgovorno dogovoriti, ker lahko še tako učinkoviti ukrepi »izzvenijo«, če se jih ne predstavi resno in odgovorno. »Sedanja zakonodaja na zdravstvenem področju in zakonodaja o varstvu pri delu nam omogočata, da od tistih, ki so v stiku z ljudmi, zahtevamo, da so preboleli ali cepljeni,« pa se je za uvedbo pogoja PC prav tako zavzel že minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.



Pogoj PC naj torej za zdaj ne bi veljal za celotni javni sektor, a tudi te možnosti vlada še ni povsem izključila. Odločitev za to možnost bo menda odvisna predvsem od nadaljnjega števila okužb in tudi nadaljnjega poteka cepljenja proti covidu-19. Že v zadnjem obdobju, ko je pogoj PCT obvezen za večji del javnega življenja, se je zanimanje za cepljenje zelo povečalo. S prvim odmerkom cepiva je bilo tako cepljenih 1.058.915 prebivalcev oziroma 50 odstotkov vseh prebivalcev, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. Z obema odmerkoma cepiva pa 954.943 oseb, kar pomeni 45 odstotkov vseh prebivalcev.



»Če smo zadnji teden avgusta cepili po 20.000 ljudi na teden, so se zadeve na začetku septembra spremenile, kar pomeni, da se zdaj cepi od 30.000 do 35.000 ljudi na teden. Danes do 13.30 smo za ta teden izdali že 109.000 odmerkov cepiva,« pa je povedal nacionalni koordinator za kampanjo cepljenja Jelko Kacin.



Odlok, ki ga je pozno zvečer spreminila vlada, po navedbah vladnega urada za komuniciranje določa tudi obveznosti osebe, ki je imela pozitiven test HAG, razširja vrsto oseb, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT, in področja, za katera ne veljajo omejitve zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT.

