Poklukar: Dokazov o povezavi smrti v Bruslju s cepljenjem ta trenutek ni

»Javno ugibanje o razlogih za tragičen dogodek neprimerno«

Na zunanjem ministrstvu pretreseni

Beović: »Kakršnakoli nenavadna, hujša sprememba zdravstvenega stanja mora biti alarm za obravnavno pri zdravniku«

Bojana Beović. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

Potrebno je pozorno spremljanje stranskih učinkov

Minister za zdravjeje med današnjim obiskom v Mariboru povedal, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) dobil informacijo, da je v Bruslju prišlo do smrti, ki bi bila lahko povezana z nedavnim cepljenjem proti covidu-19. Poudaril je, da trenutno dokazov za to ni, bo pa zadevo temeljito preučila komisija na ministrstvu.»Treba je sprožiti postopke in to potrditi oziroma ovreči. Na podlagi tega je NIJZ že izvedel prijavo ministrstvu za zdravje, ki bo oblikovalo komisijo, ki bo pregledala vso dokumentacijo,« je povedal minister in ob tragičnem dogodku izrekel sožalje družini preminule.Pojasnil je, da morajo pridobiti dokumentacijo iz tujine, saj se je ta slovenska državljanka zdravila v Bruslju. Zato po Poklukarjevih besedah ni mogoče reči, kdaj bodo znani rezultati preiskave zadeve. »Na vseh možnih področjih sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami, da pridemo zadevi do dna. Ta trenutek pa je neprimerno, da bi javno ugibal o razlogih za tragični dogodek, zato pozivam vse k sočutju in sožalju družini,« je povedal v izjavi za medije med obiskom v Mariboru.O morebitnih drugih zapletih pri cepljenju proti covidu-19 z vektorskimi cepivi oziroma pri drugih slovenskih diplomatih v Bruslju nima podatkov. »Pustimo strokovni komisiji, da pridobi dokumentacijo, jo pregleda in poda končne zaključke, s katerimi bomo potem tudi seznanili javnost,« je dodal.Za zdaj je po njegovih besedah vse stranske učinke cepljenja proti covidu-19 preučila Evropska agencija za zdravila (Ema), ki ima največji obseg podatkov. »Govorimo o stotinah milijonih podatkov o cepljenjih. Ema za zdaj ni omejila cepljenja z nobenim cepivom. Tudi v tem tragičnem primeru nimamo zdaj nobenih definitivnih dokazov ali kakršnih koli podatkov, da je šlo za zaplet cepljenja. Je pa sum, ki ga bo stroka preučila,« je povedal.»Ministrstvo za zunanje zadeve je pretreseno ob tragični smrti soproge diplomata na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju in mu izraža iskreno sožalje. Globoko sočustvujemo s sodelavcem in njegovo družino ter jim nudimo vso podporo in pomoč,« so danes zapisali na zunanjem ministrstvu.Glede števila cepljenih na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju so navedli, da se je cepilo 168 diplomatov in njihovih družinskih članov. Cepljenje je organizirala ekipa NIJZ za 7. maj 2021 s cepivom Jenssen.Tudi infektologinja in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, ki podrobnosti primera iz Bruslja ne pozna, je v današnji izjavi za medije poudarila, da je v takih primerih res treba opraviti podrobno analizo. Ta lahko zaradi postopka pridobitve dokumentacije po njeni oceni traja nekaj tednov.»Pričakujem, da so zdravniki, ki so obravnavali bolnico, naredili nekatere preiskave, iz katerih je možno sklepati, ali gre za povezavo,« je dejala. Obstajajo namreč posamezni parametri, na podlagi katerih se da »vsaj s precejšno verjetnostjo sklepati«, ali gre za ta neželeni učinek po cepljenju.Po cepljenju pri vektorskih cepivih namreč opažajo posebno obliko neželenega učinka, ki se na eni strani kaže v obliki krvnih strdkov, na drugi strani pa kot povečana nagnjenosti h krvavitvam. Strdki se pri cepivu AstraZeneca pojavljajo pri enem na 10.000 do 100.000 primerov, pri cepivu Johnson & Johnson na 100.000 do milijon primerov.Nekaj podatkov nakazuje, da so bolj pogosti pri ženskah in mlajših, a za zdaj še niso dovolj trdni, da bi ameriški oziroma evropski regulatorni organ spremenil svoje stališče.Beovićeva je ob tem pozvala, naj bodo tako cepljeni kot zdravstveni delavci pozorni na ta stranski učinek, ki se lahko pojavi od nekaj do 20 dni po cepljenju. Kaže se kot težko dihanje, bolečine v trebuhu, glavobol in v tem primeru je treba poiskati zdravniško pomoč.»Kakršnakoli nenavadna, hujša sprememba zdravstvenega stanja mora biti alarm za obravnavno pri zdravniku, ki mora vedeti, da lahko gre za nekaj takega,« je izpostavila Beovićeva. Pravočasno zdravljenje strdkov lahko po njenih besedah namreč potek bistveno spremeni.