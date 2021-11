Cepivo za otroke že naročeno, zediniti se mora še stroka

Vlada je danes obravnavala predlog novele zakona o zdravniški službi. Po današnji seji vlade je minister za zdravje Janez Poklukar predstavil novosti.

Predlog zakona bi izvajanje strokovnih izpitov zdravnikov prenesli na zdravniško zbornico. Zakon tudi izvajanje strokovnih izpitov prenaša na zdravniško zbornico. Zahtevana raven znanja jezika bo še vedno C1, bo pa izpit posebej prirejen glede na strokovno terminologijo področja, ki ga zdravnik pokriva, je pojasnil minister.

Predlagajo tudi uvedbo nove licence, ki bi jo zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podelili po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve zdravnikov v opravljanje zdravniške službe.

Stanje epidemije zelo resno

Epidemiološko stanje ostaja skrajno resno, slovensko zdravje pa se sooča z največjim izzivom v svoji zgodovini, je poudaril Poklukar. Žalosti ga, da nekateri ljudje ne zaupajo zdravnikom. Želi si, da bi vsi verjeli stroki in se odločili za cepljenje.

Glede cepljenja otrok s cepivom proizvajalca Pfizer, ki ga je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila, je Poklukar pojasnil, da se mora zediniti stroka. A cepivo za otroke, ki prihaja v prirejenih odmerkih, je že naročeno in bo predvidoma prišlo v državo v prvih dneh decembra, je dodal.

Na vprašanje, kako bo oblikovana komisija, ki bo obravnavala odškodninske zahtevke v primeru neželenih stranskih učinkov po cepljenju proti covidu-19, je Poklukar odgovoril, da zakon, ki bo omogočal izplačevanje tovrstnih odškodnin, še ni bil sprejet. Ko bo sprejet, bo po njegovih besedah sklicana tudi komisija.

Z Italijo in Hrvaško se še vedno dogovarjajo, da bi v Slovenijo napotili medicinsko pomoč, ki jo je že prejšnji teden obljubljal minister za obrambo Matej Tonin. Poklukar je pojasnil, da še vedno ni nič dokončno dogovorjeno.

Vlada na današnji seji ni zaostrila ukrepov za zajezitev epidemije, je dejal Poklukar. Pripravljajo pa skupna priporočila glede organizacije sejmov in prireditev v času božično-novoletnih praznikov. Priporočila po njegovih besedah pripravlja ministrstvo za gospodarstvo. Poudaril je, da si v vladi prizadevajo do neke mere dopustiti izvedbo sejmov in prireditev, a pod strogim nadzorom izvajanja epidemioloških ukrepov. Strokovna skupina za covid-19 je vladi na današnji seji predlagala tudi dosledno ohranjanje mehurčkov v predšolski vzgoji otrok, je v četrtek za STA napovedala vodja skupine Mateja Logar. Poklukar je danes potrdil, da so se o predlogu na seji vlade pogovarjali s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Včeraj so izvedli 7194 PCR-testov in potrdili 2668 novih okužb, je sporočil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Delež pozitivnih je bil 37,1-odstoten. Poleg tega so opravili še 76.572 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 42.559 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 2019, sedemdnevno povprečje pa 2786. Hospitaliziranih je 1145 ljudi, od tega 286 na intenzivni negi, včeraj je umrlo enajst bolnikov s covidom-19. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.225.517 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.141.720 oziroma 54,1 odstotkov populacije.