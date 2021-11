Poklukar: Noben dogovor s tujimi državami za pomoč še ni dokončen

Epidemiološka situacija pri nas se ne izboljšuje. Včeraj so potrdili 3662 okužb, delež pozitivnih je 39,7-odstoten. V slovenskih bolnišnicah so razmere kritične. V njih zdravijo 1104 covidne bolnike, 253 jih potrebuje intenzivno nego, 24 jih je umrlo.

Obrambni minister Matej Tonin je že včeraj sporočil, da bo italijanska vojska priskočila na pomoč Sloveniji s 30 zdravniki ter medicinskimi sestrami in tehniki. V okviru enot Slovenske vojske jih bodo po Toninovih besedah napotili v slovenske bolnišnice. Na ministrstvu za obrambo so danes dodatno pojasnili, da bodo italijanski vojaki v Slovenijo napoteni na podlagi veljavnega sporazuma o sodelovanju med obema vojskama, pri čemer bo Slovenska vojska zagotovila namestitev in prehrano italijanskih kolegov. Pri delu v slovenskih bolnišnicah se bodo pridružili moštvom vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske.

O aktualnih razmerah vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar, predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb:

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je povedala, da je po trenutnih projekcijah predviden vrh sprejema v bolnišnice v prihodnjem tednu. Največ bolnikov v enotah intenzivne terapije naj bi imeli proti koncu novembra. »Večje umirjanje razmer je predvideno šele po 10. decembru, normalizacija v zdravstvu pa konec decembra ali v začetku januarja,« je napovedala Mateja Logar.

Glede učinkovitosti ukrepov je ocenila, da smo v fazi stagnacije. »Na srečo nimamo izrazitega porasta, še vedno pa je veliko okužb,« je povedala Logarjeva.

Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc napoveduje, da se covida ne bomo znebili do 1. maja, če se ne bomo precepili. Glede ukrepov pa: »Vsi ukrepi so dobri, če se jih ljudje držijo.« S premeščanjem kadra jim je uspelo zakrpati luknje, za širitev kapacitet na intenzivni negi pa bodo potrebovali tujo pomoč.

Vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb je dejal, da so razmere kritične: »Uresničujejo se najbolj črne napovedi, da bo do konca novembra v tem valu umrlo več kot 400 bolnikov. Temu bi se lahko izognili s cepljenjem.«

V tem trenutku še niso tako daleč, da bi morali odločiti, koga bodo sprejeli na intenzivni oddelek in koga ne, a nujno potrebujejo kadrovske okrepitve. »Želimo si, da bi prišli na pomoč zdravniki iz tujine. Upamo, da se bo to čim prej zgodilo. Najbolj jih potrebujemo v enotah intenzivne terapije,« pravi Matjaž Jereb. Danes imajo na intenzivnem oddelku UKC Ljubljana 80 bolnikov, ki so v življenjsko ogrožajočem stanju.

»Naši zaposleni ne morejo več. Ni več prostora za nadure, nočne in dodatne vikende,« je povedala Tatjana Lejko Zupanc.

O epidemioloških razmerah bo danes znova razpravljala vlada. Na mizi bodo predlogi za zaostritev omejevalnih ukrepov. Strokovna skupina bo vladi med drugim predlagala študij in delo na daljavo. Mateja Logar pravi, da je trenutno največji porast okužb v starosti od pet do 14 let, zato so ukrepi v šolah nujno potrebni. »Včeraj se je izkazalo, da otroci testiranje veliko bolje prenašajo kot njihovi starši,« je rekla Logarjeva.

Minister za zdravje Janez Poklukar je pred sejo vlade dejal, da ne bodo sprejemali nobenih drastičnih ukrepov, temveč trdno nadaljevali z že dogovorjenimi. Prav tako po njegovih besedah noben odgovor s tujimi državami za pomoč pri oskrbi covidnih bolnikov še ni dokončen.