Zaradi okvare falcona Poklukar odpovedal udeležbo na zasedanju v Bruslju

Notranji minister Boštjan Poklukar se danes zaradi tehnične okvare vladnega letala falcon ni mogel udeležiti zasedanja notranjih ministrov EU, ki poteka v Bruslju, so za STA sporočili z notranjega ministrstva (MNZ). Več podrobnosti o okvari falcona za zdaj ni znanih.

»Zaradi tehnične okvare vladno letalo danes zjutraj ni poletelo v Bruselj, zato se minister Boštjan Poklukar ni mogel udeležiti sveta EU za pravosodje in notranje zadeve,« so zapisali na MNZ in navedli, da bodo informacije o stanju falcona podali na ministrstvu za obrambo (Mors).

Boštjan Poklukar FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot so v začetku januarja sporočili z Morsa, je vladno letalo med letoma 2018 in 2022 poletelo skoraj tisočkrat. Najbolj pogosto so ga uporabljali v uradu predsednika republike, kabinetu predsednika vlade ter ministrstvih za zunanje zadeve in obrambo, največkrat pa je bilo v zraku v letu 2021. V preteklosti je zaradi okvare že nekajkrat ostalo prizemljeno.

Notranjega ministra Poklukarja na današnjem zasedanju v Bruslju nadomešča stalni predstavnik pri EU Iztok Jarc. Osrednja tema srečanja ministrov so migracije. Pregledali bodo izvajanje sklepov, ki so jih v povezavi s tem področjem na februarskem izrednem vrhu sprejeli voditelji držav članic. Govorili bodo tudi o razmerah v schengenskem prostoru.