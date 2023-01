S falconom si delimo nebo

Od prvih polemik glede vladnega letala je minilo več kot dvajset let. Konec leta 2001 je odločitev Drnovškove vlade za nakup falcona 900EX vzbudila negativen odziv ljudi. Minilo je komaj dobro leto od odločilne zmage LDS na volitvah.

Po kratkotrajni izkušnji z desnosredinsko vlado Andreja Bajuka se je tehtnica javnega mnenja odločilno nagnila v levo: tudi ZLSD je pod Borutom Pahorjem prvič izboljšala rezultat po desetletju erozije – svoj tedanji uspeh je odtlej presegla le enkrat, ravno tako pod Borutom Pahorjem in ravno tako po izkušnji desnosredinske vlade.

Po volitvah leta 2000 je kazalo, da se je slovenska tranzicija končala v nesporni hegemoniji leve sredine. Zgolj glasovi za LDS so presegali vsoto glasov za vse »pomladne stranke«. Zdelo se je, kot da je epizoda prve desnosredinske vlade v samostojni Sloveniji (Demos je bil izrazito projektna nadideološka koalicija, usmerjena v osamosvojitev, uvedbo parlamentarne demokracije in tržnega gospodarstva) le okrepila nasprotni pol.

Razloge za »čudno smrt liberalno-demokratske Slovenije« so kritiki z levice iskali natanko v tem, da se zadnja vlada pod taktirko LDS ni vedla kot levosredinska vlada; z drugimi besedami, s svojim vladanjem ni podlegla logiki ideološke polarizacije, s pomočjo katere je dosegla zmago na voliščih. Toda danes že skoraj pozabljeni škandal okoli vladnega falcona nam morda bolje pomaga razumeti razloge, zakaj se je le štiri leta po sijajni zmagi vladavina LDS sesula v prah, iz katerega leva sredina do danes ni mogla sestaviti trdne strankarske strukture.

FOTO: Blaž Samec/Delo

LDS svojega usodnega poraza leta 2004 ni utrpela toliko zaradi nenadnega porasta priljubljenosti desnosredinske (tedaj smo govorili še »pomladne«) opozicije, temveč predvsem zaradi demobilizacije svojih volivcev. Na volitve leta 2004 se je odpravilo najmanj volivcev dotlej: negativni rekord, pod katerega se je udeležba prvič spustila šele deset let kasneje. In čeprav so nekateri intelektualci trdili, da je do demobilizacije prišlo, ker sta Ropova in zadnja Drnovškova vlada »eklatantno izdali levo politiko«, se zdi verjetnejša domneva, da so imeli ljudje preprosto dovolj oblastniške arogance največje vladne stranke, ki je po zmagoslavju leta 2000 postala preveč očitna.

Eden prvih in odmevnejših škandalov, ki je naznanjal spremembo v javnem mnenju, je zadeval nakup vladnega letala falcon. Kljub temu da opozicija ni oporekala smotrnosti nakupa (ali morda prav zaradi tega), je odločitev podžgala strasti v javnosti. Zdela se je kot pretirano zapravljanje v času, ko je gospodarska rast začela stagnirati na nižji stopnji, kot smo bili vajeni v devetdesetih, in ko je prvo desetletje tranzicije prvič razgalilo razliko med zmagovalci in poraženci ekonomske preobrazbe. Spremembe v javnem mnenju se je zavedal tudi premier Janez Drnovšek, ki je pomladi 2002, ko se je že pripravljal na naskok na predsedniško funkcijo, v pogovoru z novinarji javno podvomil o smiselnosti nakupa.

Posel je kljub temu šel naprej in večina strokovnjakov se bo verjetno strinjala, da je bil smiseln. Hkrati pa se je povečal tudi občutek odtujenosti med levosredinskim volilnim telesom in njegovimi predstavniki – razkorak, ki je nazadnje privedel do prvega velikega poraza »tranzicijske levice« po letu 1991.

Dvajset let kasneje vladni falcon zopet buri duhove. Tokrat le redkokdo dvomi o njegovi smotrnosti – pa čeprav danes nismo več, kot leta 2002, na vrhuncu letalske mrzlice, ki je z deregulacijo zračnega prostora odprla vrata nizkocenovnikom in omogočila, da smo lahko celo otroci srednjega razreda kot študenti prvič leteli v London po ceni rahlo zasoljene železniške karte (ali še nižje).

Danes je zavest o energetski potratnosti letenja mnogo bolj razširjena. Francija je, denimo, pravkar prepovedala notranje lete za razdalje, ki jih je mogoče opraviti z drugimi prevoznimi sredstvi v manj kot dveh urah in pol.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Dunaj, kamor se je na novoletni koncert odpravila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, je ravno toliko oddaljen od Ljubljane, da bi ga francoska prepoved ne zadela; a že, če bi potovala iz Maribora, bi šlo prav za las. Vsekakor pa je Dunaj mesto, kamor ne bi bržkone nobenemu Slovencu padlo na pamet, da se odpravi z letalom – in ne nujno zato, ker Dunaja ni med peščico destinacij, na katere je še mogoče leteti z Brnika, temveč zato, ker je avstrijska prestolnica najbližja evropska metropola, ki jo je mogoče hitro doseči iz Slovenije že z osebnim avtomobilom.

Pot po cesti ne traja bistveno dlje, kot potrebuje vlak iz Ljubljane v Novo Gorico. Pa tudi šest ur vlaka do Dunaja ne bi smelo biti preveč za funkcionarko, ki se med prazniki na državne stroške odpravi na ne prenaporen kulturni dogodek, na katerem – mimogrede – verjetno niso ravno zadrževali diha v pričakovanju njene prisotnosti.

Iz vseh teh razlogov dvomim, da bo slovenska javnost v dejanju predsednice parlamenta videla kaj drugega od oblastniške prevzetnosti in tistega samoumevnega občutka privilegiranosti, ki mu v angleščini pravijo »sense of entitlement«. Občutka, ki bi utegnil biti za povprečno slovensko družino za odtenek bolj prebavljiv, če je ne bi njen mentor in strankarski šef Robert Golob v isti sapi prepričeval, naj se zavoljo okolja odpove pečenki na večerni mizi. Hipokrizija je enostavno prevelika. Še zlasti ker se je predsednica parlamenta na povsem razumne kritike odzvala z nadutostjo razvajene povzpetnice: »Mar naj se vozim s kočijo?«

Nad afero lahko, če hočemo, zamahnemo roko in jo označimo za banalnost. A vladajoči garnituri bi koristilo, da bi negodovanje javnosti vzela kot resno opozorilo, da takšno prostaško razkazovanje privilegiranosti ni nekaj, kar bi bil povprečni slovenski volivec pripravljen prehitro odpustiti. Če pa si bo tega volivca odtujila, bo ceno utegnila plačati še pred naslednjimi volitvami, ko ga bo spet klicala na pomoč pri naslednjem referendumskem rafalu – in se ne bo več odzval.

***

Luka Lisjak Gabrijelčič je zgodovinar, urednik Razpotij in raziskovalec na CEU, Budimpešta. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.