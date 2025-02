Oskrbnine se bodo uskladile za manj, kot so se pokojnine

V nadaljevanju preberite:

Letošnja redna uskladitev oskrbnin v domovih za starejše občane bo zgolj minimalna, je določil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Po njegovi odločitvi se bodo s 1. marcem v osnovi zvišale za le 0,7 odstotka.

Ta valorizacija bo tako občutno nižja, kot je bila v preteklih letih, predvsem zato, ker bo dvig stroškov dela, ki ga prinaša reforma v javnem sektorju, v celoti kril proračun.

»Ob jasnem razumevanju izzivov, s katerimi se srečujejo socialnovarstvene ustanove zaradi vztrajnih dvigov obratovalnih in življenjskih stroškov, moramo na prvo mesto vendarle postaviti ljudi – stanovalke in stanovalce ter njihove svojce. Redno letno uskladitev sem zato tudi letos dovolil le v višini zakonsko predvidenega absolutnega minimuma. Premiki na trgu ne smejo vplivati na univerzalno dostopnost socialnega varstva. Dolgotrajna oskrba je za vse, ne le za tiste z debelejšo denarnico,« je naznanil Maljevac in se pohvalil, da je potencialni dvig oskrbnin zaradi dviga plač ministrstvo preprečilo z novelacijo zakona o dolgotrajni oskrbi, v katerem so zagotovili 41 milijonov evrov za zvišanje stroškov dela.