Poleg darila prinesejo novorojenčku tudi virus

V zadnjih tednih je precej okužb s covidom-19 med otroki. Na pediatrični kliniki v UKC Ljubljana, kjer zdravijo najhuje bolne otroke, kljub omikronu zagotavljajo oskrbo vseh malih bolnikov ves čas epidemije in tudi zdaj nemoteno, je zagotovil dr. Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike.

Po Pokornovih besedah je potek okužbe z omikronom nekoliko blažji od delte in manj otrok potrebuje bolnišnico. »Gre pa zato, da je več otrok, ki so okuženi, in posledično jih je tudi več v bolnišnici,« je pojasnil Pokorn.

Otroke pripelje v bolnišnico pri omikronu huda okužba zgornjih dihal, možni so tudi vročinski krči, hud kašelj, novorojenčke pa sprejmejo, če dobijo vročino in se slabše hranijo. Čeprav se pri veliki večini otrok okužba s covidom-19 izteče dobro, so doslej zdravili že več kot 70 otrok z multiorgansko odpovedjo. Tudi danes zdravijo na pediatrični kliniki pet otrok z multiorgansko odpovedjo.

V bolnišnici je tudi več otrok, ki jih zdravijo zaradi drugih bolezni, a imajo tudi covid. Na intenzivni terapiji je mladi odrasli bolnik, ki so ga sprejeli zaradi hitrega hematološkega raka, a je okužen s covidom. Zaradi okužbe s covidom-19 so sprejeli v bolnišnico tudi že nekaj novorojenčkov.

»Izkušnje kažejo, da obiskovalci, ki pridejo pogledat novorojenčka, dostikrat poleg darila prinesejo tudi kak virus,« je dejal dr. Marko Pokorn, ki apelira na družinske člane in druge obiskovalce, naj ne obiskujejo novorojenčkov in naj si jih raje ogledajo po zoomu.

Na Pedaitrični kliniki UKC Ljubljana zagotavljajo kljub omikronu nemoteno oskrbo malih bolnikov, je dejal Marko Pokorn, strokovni direktor. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Že 25 otrok z rakom je obolelo tudi za covidom

Izjemno imunsko občutljivi so mali bolniki z rakom. Doslej so na onkološkem oddelku pediatrične klinike, ki je edina bolnišnica v Sloveniji za zdravljenje raka pri otrocih, zdravili že 25 bolnikov z rakom, ki so bili okuženi s covidom-19. Trenutno zdravijo dva okužena bolnika.

»To so otroci, ki imajo večje tveganje za slab potek okužbe in so zato deležni preventivnega zdravljenja s protitelesi,« je pojasnila Lidija Kitanovski, predstojnica kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo ljubljanske pediatrične klinike. »K sreči so okužbe pri naših otrocih pri večini potekale razmeroma blago, nekaj otrok je imelo zaplet v obliki pljučnice, največ zapletov pa ima mlad odrasel bolnik, ki je imel tudi intenzivno kemoterapijo. Zdravljenje je zelo zahtevno, saj zdravimo hkrati zaplete pri kemoterapiji in zaplete pri covidu,« je povedala.

Otroke, ki jih covid-19 najbolj prizadene, zdravijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poudarila je, da je pri otrocih z rakom še posebej pomembno nemoteno zdravljenje. »Ker je rak pri otrocih hitro potekajoča bolezen, je treba hitro zdraviti, ne sme priti do pomembnih odložitev zdravljenja, zato smo na oddelku vzpostavili tak način delovanja, ki nam še vedno omogoča nemoteno zdravljenje bolnikov z rakom. Iz logističnih razlogov se zdravljenje ne zavleče,« je dejala.

Ves čas covida-19 zdravijo na pediatrični kliniki tudi najhujše oblike rakov, izvajajo celo tako zahtevne posege, kot je presaditev kostnega mozga pri otrocih, kar je v času epidemije poseben uspeh.