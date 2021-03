Policija in vojska na svoje, zdravstvo na dveh polih

V nadaljevanju preberite:

Prenova plačnega sistema javnega sektorja nekako ne poteka v tempu in po načrtih, ki si jih je postavila vlada. Prvotno je bilo predvideno, da se bodo pogajanja med njenimi predstavniki in sindikati končala do konca aprila, a se utegne zgoditi, da se do tedaj ne bodo niti še dobro začela. Znano je, da so ministrstva za zdravje, za notranje zadeve in za obrambo predlagala, da se zanje vzpostavijo ločeni sistemi, a so še zelo skopi z informacijami, kakšni naj bi ti bili. Posebej pa se utegne zaplesti v zdravstvu, kjer vse kaže, da so pri tem vprašanju zdravniki na enem bregu, preostale poklicne skupine pa na drugem.