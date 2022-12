Policija: Na pavšalne in krivične ocene ne pristajamo

Policija se je odzvala na očitke, ki se v zadnjih dneh pojavljajo v zvezi z delom policijskega Centra za varovanje in zaščito. Kot so zapisali na spletni strani, policija od samega začetka – in to kljub strokovnim pomislekom o ustanovitvi posebne službe za varovanje predsednika vlade – z njo korektno sodeluje. Ne pristajajo na diskreditacije policistov varnostnikov, saj, kot pišejo, se želi v javnosti upravičiti vtis, da je temeljni razlog za ustanovitev nove službe nezaupanje v njihovo delo in delo Centra za varovanje in zaščito.

Spomnimo, da se je kot razlog za nezaupanje Roberta Goloba ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar omenjalo tudi neprimerno varovanje predsednika vlade. Iz varnostne službe naj bi namreč uhajale informacije, med drugim o poti premierovih otrok v Bruselj, objavljene so bile celo fotografije. Uhajanje informacij se je menda pojavilo še v nekaterih drugih primerih. Bobnarjeva je v pogovoru za Delo o tem povedala: »Težko komentiram, kako je fotografija prišla v javnost. To je stvar drugih postopkov, ne pa špekulacij 'čez prst'. Pomembno je, da so vse varovane osebe ustrezno varovane. Policija zagotavlja varnost vseh varovanih oseb. V zvezi z varovanjem predsednika vlade je bila sprejeta posebna uredba. In ob njeni uporabi, ker je tako pokazala praksa, sem izpostavila določene pomisleke in vprašanja, ki bi jih bilo treba urediti z zakonom. Kakorkoli, želim, da je predsednik vlade varovan, kot mora biti.«

V zvezi s fotografijo otroka varovane osebe – zaradi česar naj premier ne bi več zaupal policistom varnostnikom, je policija pojasnila, »da policisti varnostniki skrbijo za varovanje varovanih oseb, to pa ne pomeni, da lahko komur koli prepovedujejo fotografiranje varovane osebe in oseb, ki se nahajajo ob njej, ko se te znajdejo na javnem kraju«. Tega, kot trdijo, ni mogoče preprečiti, zato tudi očitek, da si zaradi tega dogodka slovenski policisti varnostniki ne zaslužijo zaupanja, kaže na popolno nepoznavanje dela in pristojnosti policistov varnostnikov.

Zanikali so tudi pavšalne obtožbe o odtekanju informacij. Po njihovih besedah so policisti varnostniki »skrbno izbrani pripadniki policije, ki so se izkazali z osebnostno zrelostjo, zavezanostjo etičnim in moralnim standardom ter visoko stopnjo integritete. V policiji imamo dobro vzpostavljen sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov, s katerimi vsak sum odklonskega ravnanja s strani uslužbenca policije preverimo in proučimo, glede na zbrane ugotovitve pa tudi izvedemo ustrezne ukrepe.«

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z novo službo korektno sodelujejo

Kot so zapisali, z novonastalo službo sodelujejo korektno, vendar pa »njeno primerjanje s službo, ki je varovala Drnovška, ni ustrezno«. Kot so zapisali, so v policiji spoštovali novosprejeto vladno uredbo, ki je spremenila način varovanja predsednika vlade, in z njo vzpostavili korektno sodelovanje. »Moramo pa poudariti, da se z utemeljevanjem, da gre pri organizaciji novonastale službe za enak koncept, kot je bil uporabljen pri varovanju nekdanjega predsednika države dr. Janeza Drnovška, ne moremo strinjati. Organizacija tedanje službe se je razlikovala v temelju, saj varnostniki, ki so takrat varovali dr. Drnovška, niso bili premeščeni nikamor, niso postali del kabineta predsednika države, temveč so ostali zaposleni na Centru za varovanje in zaščito (CVZ) oziroma v Uradu za varnost in zaščito, kot se je takrat imenoval, ki je bil del Policije in neposredno odgovoren notranjemu ministru.«

Medtem pa je trenutna skupina začasno premeščena iz Policije, kateri za svoje delo ne odgovarja več. Policija tudi ni sodelovala pri njenem izboru. Policija, kot so dodali, sicer tej službi nudi preventivno, operativno in logistično podporo, informacije o morebitnih varnostnih pojavih, ki bi ogrožali varovano osebo, in druge podatke. Takšna sistemska podpora CVZ novonastali službi torej že sama po sebi dokazuje zaupanje v delo CVZ, so zapisali na Policiji.

Slovenski policisti varnostniki sodijo v sam vrh slovenske policije

»Policisti varnostniki po svoji usposobljenosti in zahtevnosti dela, ki ga opravljajo, sodijo v sam vrh slovenske policije. Na razpis za delo v CVZ se lahko prijavijo šele po tem, ko so že pridobili nekaj izkušenj na terenu, nato morajo prestati psihofizično izjemno zahteven izbirni postopek.Tudi ko enkrat pridobijo naziv policista specialista – varnostnika, se njihovo usposabljanje ne konča, temveč se usposabljajo ves čas; znanje in nabor veščin policistov varnostnikov sta, kot zatrjujejo v Policiji, zares celovita.

Pri tem so na policiji še poudarili, da je CVZ služba, ki se je oblikovala z nastankom samostojne države in ima tako za seboj več kot 30-letno zgodovino. V tem času je CVZ izvedel enormno število zelo zahtevnih varovanj domačih in tujih državnikov oziroma drugih visokih predstavnikov: od papeža do pokojne britanske kraljice.