Policija načrtuje nabavo novega plovila

Na Policiji so napovedali, da so ustanovili delovno skupino za nabavo policijskega plovila, s katerim bodo lažje nadzorovali pomorsko mejo. Z nabavo novega plovila in načrtovano selitvijo v nove prostore se je ob zadnjem obisku koprske policijske uprave ukvarjal tudi državni sekretar ministrstva za notranje zadeve Franc Kangler.

Naše morje je dobro nadzorovano

Policijsko plovilo P-66 je na dolgotrajnem popravilu in vprašanje je, če se bo še kdaj vrnilo na koprski policijski pomol. FOTO: Leon Vidic/Delo

Incidenti NaMorski Meji

Neznanka tudi novi prostori

»Ustanovljena je delovna skupina, ki bo pripravila strokovno dokumentacijo za nabavo policijskega plovila za opravljanje nalog policije na morju,« so nam povedali na Policiji. Nabava novega policijskega čolna in načrtovana selitev v nove prostore pa sta bili tudi tema pogovora, ko je koprsko policijsko upravo nazadnje obiskal državni sekretar ministrstva za notranje zadeveOb Kanglerjevem obisku v Kopru avgusta lani je zakrožila tudi informacija, da naj bi napovedal zamenjavo vodje sektorja kriminalistične policije, za katerega so pred kratkim na Policiji potrdili premestitev v vodstvo Avtocestne policije. Kangler je pozneje navedbe v celoti zavrnil, češ da se ne vmešava v operativno delo policije, je pa kot razlog svojega koprskega obiska omenil reševanje prostorske problematike koprske policijske uprave in pomorske policije ter nabavo novega policijskega plovila., ki na Policiji skrbi za odnose z javnostjo, nam je glede novega policijskega plovila pojasnila le to, da je bila delovna skupina, ki se ukvarja s to problematiko, imenovana letos in da mora biti nakup skrbno pretehtan tako z vidika namena kot stroškov.Postaja pomorske policije, ki deluje na območju koprske policijske uprave in varuje državno mejo ter opravlja mejni nadzor, ima trenutno pet plovil. Od tega je eno na dolgotrajnem popravilu (P-66), za katero tudi ni dokončno jasno, ali ga bodo zaradi stroškov in starosti sploh popravili. Čoln P-88 je manjši in ga zunaj poletne sezone hranijo na suhem, P-111 je sicer privezan na koprskem policijskem pomolu, a gre za potratno in skoraj 20 let staro plovilo. V polni uporabi sta tako le dva policijska čolna, P-08 in P-16, ki so ju na Policiji nabavili pred petimi leti in sta privezana v Piranu.»Ta dva čolna nam zadoščata za opravljanje naših nalog,« pove, ki po pooblastilu vodi postajo pomorske policije. Pri tem pa doda, da bi se lahko težave pojavile v primeru okvar, zato bi bili novega plovila še kako veseli. »Na morju smo prisotni 24 ur na dan, vse dni v letu, območje povsem pokrivamo tudi z radarskim in videonadzornim sistemom,« poudari. Razkaže nam tudi nadzorno sobo, kjer so na več monitorjih prikazane radarska slika in tiste, ki jo oddajata dve zmogljivi vrtljivi kameri, ki pokrivata celotno slovensko morje. V ekipi je nekaj manj kot 60 policistov, od tega se jih okoli 20 ukvarja izključno z nadzorom morske meje.»Naša prioriteta je predvsem schengenska meja s Hrvaško,« razloži sogovornik, ki o nadzoru meje do arbitražne črte omeni le, da imajo s hrvaškimi policisti »korektno-profesionalni odnos«, četudi so mejni incidenti tako rekoč na dnevnem redu. Pogostejši so, ko se ribiči čez sredinsko črto Piranskega zaliva podajo zaradi trenutnega zadrževanja rib. Srečanj s plovili, ki bi prevažala ilegalne prebežnike, nimajo, saj je naše morje zaradi svoje majhnosti zelo dobro nadzorovano. Pomagajo tudi pri reševanju plovil, kar je sicer v domeni uprave za pomorstvo, a se policisti običajno prvi odzovejo, saj so na morju stalno prisotni.Koprska policijska uprava se že več let sooča s prostorsko stisko, saj je razseljena na šestih lokacijah. Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so zato objavili že dva javna poziva k zbiranju ponudb za nakup upravne stavbe in vselej prejeli le eno ponudbo, ki jo je podalo koprsko gradbeno podjetje Grafist. Med specifičnimi pogoji, ki jih je od ponudnika zahteval MNZ, so bili, denimo, da mora biti lokacija v neposredni bližini obale. Grafist pa ima v lasti objekt v koprski marini, ki ga že uporablja tudi uprava za pomorstvo.je v imenu podjetja dejal, da nimajo še nobenih informacij o izboru, četudi je rok potekel. Na MNZ pa so nam odgovorili, da sta bila oba javna poziva namenjena zgolj neobvezujoči preverbi ponudbe na trgu in da zdaj pripravljajo investicijsko dokumentacijo, ki je v skladu z uredbo s področja javnih financ pogoj za ureditev omenjene prostorske problematike. Na ta način bodo, kot izhaja iz njihovega pojasnila, lahko celovito ocenili finančne, tehnične, varnostne in druge posledice odločitve o naložbi. Šele ko bo to izdelano, pa bodo objavili zavezujoč razpis za nakup prostorov, pri tem pa niso časovno omejeni.