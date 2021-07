Policiji se z iskanjem odgovornih ne mudi

Pospravil dokumente pred kriminalisti?

Je tudi Roka Snežiča nekdo obvestil, da ga preiskuje NPU? FOTO: Marko Pigac/Produkcija Pigac Marko

Zavzeti, ko gre za zaščito druge strani

Medtem ko vodstvo policije, kakor tudi ministrstva za notranje zadeve, zadnje čase precej intenzivno išče morebitne napake oziroma odklonska ravnanja pri delu policistov, se jim, tako kaže, nikamor ne mudi pri iskanju odgovornih za odtekanje zaupnih informacij.Pred 13 meseci, natančneje 30. junija lani, so kriminalisti in policisti nenapovedano potrkali na domu in v službi ministra za gospodarstvo. Bil je namreč med osumljenci zaradi domnevnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne na začetku epidemije novega koronavirusa. To ne zanj ne za širšo javnost ni bilo nobeno presenečenje, saj so že dan prej nekateri komercialni spletni mediji objavili novico o nameri Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Še več, objavili so celo del odredbe za hišno preiskavo.Da so se na NPU poglobili v sume kaznivih dejanj pri nabavi zaščitne medicinske opreme, ni bila nobena skrivnost, saj so to na policiji večkrat potrdili. Ves čas pa so bile preiskave tudi v zobeh politike. Tako ene kot druge strani. Predvsem v vladajoči SDS so to označevali za politično delo policije, opozicija pa je prav zaradi kadrovskih zamenjav v policiji po meri koalicije opozarjala, da bo politika poskušala na vsak način usmerjati potek preiskave.Na začetku marca letos se je v javnosti razširila tudi informacija o mednarodni kriminalistični preiskavi, ki se je nanašala na sume zlorabe položaja odgovornih oseb v več gospodarskih družbah, ki so s pomočjo slovenskih in tujih državljanov na škodo teh družb pridobile za približno sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.Pod drobnogled so vzeli podjetnikain bosansko državljanko. Oba pa sta povezana tako s premieromkot tudi s stranko SDS.Snežič in Janša sta se spoznala v zaporu na Dobu in od takrat ohranila stike, Đuđićeva pa je konec leta 2017 SDS posodila 450.000 evrov. Posojilno pogodbo je pri notarju podpisala s predsednikom SDS Janezom Janšo. Takšno finančno mahinacijo je računsko sodišče označilo za nezakonito, zato je stranka Đuđićevi denar vrnila.Ker Snežiča ob hišni preiskavi ni bilo doma, prav tako naj bi pred tem odpotoval v Republiko Srbsko, kjer je imel podjetje, da bi za seboj počistil morebitne sporne dokumente, so se začeli pojavljati sumi, da so tudi njemu »ptički prišepnili«, da je pod policijskim drobnogledom.V. d. direktorice NPUje takrat pojasnila, da Snežiča sicer pozna še »iz Maribora«, a da se je iz postopka izločila, da ji ne bi mogli očitati nepravilnosti. A da preiskava poteka, je gotovo vedela.V obeh primerih obstaja sum, da so iz policije ušle zaupne informacije do ušes tistih, ki so v kriminalistični preiskavi. Za oba primera so v policiji napovedali, da bodo sprožili notranjevarnostni nadzor, ki bo pokazal morebitne nepravilnosti. Vendar ta po več mesecih še ni končan, čeprav gre za zelo hude nepravilnosti.Z generalne policijske uprave so nam na vprašanje, ali sta nadzora že končana in kakšne so ugotovitve, le skopo odgovorili, da »notranjevarnostni postopki še potekajo«.Spomnimo, da je bil generalni direktor policijeprecej zavzet, ko je šlo za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri obravnavi tako imenovanih rumenih jopičev na predvečer državnega praznika pred dobrim mesecem dni, kakor tudi pri policijskem varovanju državnega zbora. Ugotavljanje krivde se je začelo takoj, prav tako so hitro dopolnili pravila igre, da bi v prihodnje preprečili morebitne nepravilnosti in napake v postopkih.