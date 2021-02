Policisti opozarjajo na več previdnosti na smučiščih

FOTO: Leon Vidic/Delo

Policiste mariborske policijske uprave so samo v četrtek obvestili o več smučarskih nesrečah, v katerih so bili trije smučarji huje poškodovani. Dan prej so o dveh nesrečah poročali s celjskega konca. Na policiji zato pozivajo k prilagojeni hitrosti smučanja, uporabi smučarske čelade in posebni pozornosti na otroke.V četrtek malo po poldnevu se je nesreča zgodila na smučišču Trije Kralji nad Slovensko Bistrico, kjer se je poškodoval otrok, ki so ga morali s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe nujne helikopterske pomoči prepeljati v Univerzitetni klinični center Maribor. Tam je kakšni dve uri pozneje z vojaškim helikopterjem končal tudi smučar, ki se je ponesrečil na smučišču Ribnica na Pohorju in so ga najprej oskrbeli reševalci na smučišču.V sredo popoldne se je nesreča zgodila tudi na smučišču Janina v Rogaški Slatini, od koder so reševalci iz Šmarja pri Jelšah poškodovanega smučarja prepeljali v celjsko bolnišnico. Še pred tem se je dopoldne na Rogli poškodovala smučarka, ki so jo konjiški reševalci oskrbeli na smučišču, nato pa jo prepeljali do kraja pristanka helikopterja, ki jo je prav tako odpeljal v mariborsko bolnišnico.Policija zato vse ljubitelje zimskih radosti poziva k previdnosti. Hitrost in način smučanja naj bosta prilagojena izkušnjam in telesni pripravljenosti vsakega posameznika, snežni podlagi, pa tudi lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. Ob tem obiskovalce smučišč še opozarjajo, naj pazijo tudi na svojo smučarsko opremo oziroma naj je ne odlagajo tako, da ostaja brez nadzora, enako velja tudi za vse druge vredne predmete, ki jih imajo s seboj.