Polovica se strinja, da Slovenija ne bi smela prevzeti predsedovanja EU

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 20. in 21. aprilom 2021 z metodo spletnega anketiranja ( CAWI ) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.



Raziskava hrvaške percepcije je bila izvedena med 7. in 11. januarjem 2020 z metodo spletnega anketiranja ( CAWI ) v okviru spletnega panela Mediana Fides. V raziskavi je sodelovalo 796 polnoletnih prebivalcev Hrvaške. Vzorec je za Hrvaško reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kakšen je pogled prebivalcev Slovenije na prihajajoče predsedovanje Slovenije Evropski uniji (EU) ter kakšna je razlika v percepciji pomembnosti predsedovanja med prebivalci Slovenije in prebivalci sosednje Hrvaške.V lanskem letu je bila proti predsedovanju zaradi situacije v državi le tretjina vprašanih. Kot so zapisali, padec zaznavajo tudi pri ponosu zaradi predsedovanja in pri upanju, da bo Slovenija s predsedovanjem izboljšala svoj ugled znotraj EU.V večini se prebivalci Slovenije še vedno strinjajo s tem, da je predsedovanje EU za Slovenijo pomembno za uveljavljanje stališč naše države, so zapisali. S tem se strinja 62 odstotkov vprašanih. Po drugi strani pa ugotavljajo, da prebivalci Slovenije nimajo nič kaj optimističnega pogleda na skorajšnje predsedovanje. »Da bo predsedovanje svetu EU priložnost za izboljšanje ugleda Slovenije, trenutno meni 61 odstotkov vprašanih, kar je statistično značilno manj kot v lanskem letu. Prav tako je le še 44 odstotkov vprašanih ponosnih, da bo Slovenija predsedovala EU, medtem ko je bilo takšnih v 2020 še več kot polovica.«Navsezadnje, kar je morda najpomembneje, pa se točno polovica vseh vprašanih (popolnoma) strinja, da Slovenija zaradi trenutne situacije v državi ne bi smela prevzeti predsedovanja svetu EU. Ta delež je od 2020 narasel za 16 odstotnih točk in predstavlja statistično značilen porast.Povzeli so, da so v primerjavi s sosedi Hrvati prebivalci Slovenije še vedno značilno nadpovprečno mnenja, da je predsedovanje njihove države svetu EU pomembno za državo (Slovenija 69 odstotkov, Hrvaška 61 odstotkov), pa tudi, da je predsedovanje svetu EU pomembno za državljane (Slovenija 59 odstotkov, Hrvaška 54 odstotkov). Kot so zapisali, sta bili obe raziskavi izvedeni v aktualnih razmerah – Slovenija se datumu prevzema predsedovanja približuje, raziskava na Hrvaškem pa je bila izvedena v prvih dneh predsedovanja.