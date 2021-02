POP TV: Odstopil župan Komende Stanislav Poglajen

Občina naj bi se štiri leta pravdala na sodiščih

Odstopil je župan Občine Komenda, je poročala POP TV . K odstopu so ga soglasno pozvali občinski svetniki, ko so izvedeli za okoli 1,2 milijona evrov težko odškodninsko tožbo, ki jo je občina izgubila, ker je Poglajen podjetju Palmarium odvzel enega od njegovih zemljišč.Občinski svetniki, ki so za tožbo menda izvedeli šele 15. decembra, ko se izvršljivosti sodbe ni dalo več izpodbijati, so se s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani seznanili konec leta na izredni seji, je v minulih dneh poročal Gorenjski glas. V torek so se na pobudo samostojnega občinskega svetnikana neformalnem sestanku sestali vsi svetniki in sklenili, da na današnji seji županu predlagajo odstop. Zaradi dogodkov je konec decembra že odstopil tudi podžupan, so zapisali.Poglajen je po informacijah POP TV svetnikom svojo odstopno izjavo podal danes pozno popoldne. Kot poroča POP TV, mora Občina Komenda zasebni družbi Palmarium skupaj z obrestmi in sodnimi stroški nakazati 1.250.000 evrov občinskega denarja.»Mi smo imeli dva proračuna in dva rebalansa in o tem ni bilo nikoli niti govora,« je za POP TV dejal Dobnikar. Občina naj bi se s podjetjem štiri leta pravdala na sodiščih, razlog pa naj bi bila razlastitev zemljišča na območju stanovanjskega naselja Sončna aleja. To je sicer bilo v lasti podjetja Palmarium, dokler se župan, kot kaže, na lastno pest ni odločil drugače.»Zakaj pa so se odločili za razlastitev, pa meni še danes ni jasno,« je povedal Dobnikar. Po njegovem mnenju gre za najhujši poseg v lastninsko pravico posameznika in bi pri tem nedvomno morali imeti besedo tudi svetniki. »Zahtevamo najmanj njegovo politično in moralno odgovornost, če že kake druge odgovornosti ne bo,« je še dejal.