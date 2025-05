Slovenijo že zajele plohe in nevihte, na Kočevskem in Ribnici klestila toča

Danes bo vreme spremenljivo oblačno, večji del Slovenije so že zajele krajevne plohe in posamezne nevihte. Te se bodo ponekod, zlasti na Primorskem, nadaljevale tudi v noč. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 17 in 22 °C.

Iz Kočevske regije poročajo, da je območje danes dopoldan zajelo močno neurje s točo. Po prvih informacijah je toča poškodovala nekaj vrtov, sadnega drevja in avtomobilov, večjo škodo pa naj bi utrpela tudi posamezna gospodinjstva. Gasilci in civilna zaščita so že na terenu, z ogledom posledic bodo nadaljevali do večera. Toča je klestila tudi v Ribnici.

Jutri bolj mirno vreme

V ponedeljek bo razmeroma sončno, v notranjosti Slovenije pa popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo med 5 in 10 °C, na Primorskem do 14 °C. Čez dan se bo ogrelo do prijetnih 24 °C.

Popoldne bo tudi v sosednjih krajih prevladovalo spremenljivo oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, zlasti v alpskem svetu in ob severnem Jadranu. V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo spet pogostejše.