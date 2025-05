Evrovizija: Avstrija v napeti končnici po zaslugi žirij premagala Izrael

Po napeti končnici je zmagovalec 69. Evrovizije avstrijski predstavnik JJ z lirično operetno balado Wasted Love (Zapravljena ljubezen). Dobil je 436 točk. Že tretje leto zapored je kristalni mikrofon osvojila skladba, ki ni bila prva izbira gledalcev, ampak strokovnih žirij. Na drugo mesto se je po zaslugi telefonskega glasovanja uvrstil Izrael (357 točk), tretja je bila s točko manj Estonija. Prvo peterico sta zaokrožili Švedska (321), ki so jo stavnice videle kot najverjetnejšo zmagovalko, in Italija z 256 točkami.

»Moje sanje so se uresničile. Hvala vsem,« je na na tiskovni konferenci po koncu finala v Baslu dejal 24-letni JJ, katerega pravo ime je Johannes Pietsch. »To je nad mojimi najdrznejšimi sanjami.« V črno-beli točki je, kakor ga je bilo razumeti, želel gledalcem ponuditi »vpogled v svojo dušo«, v času, ko je nastajala pesem Wasted Love. »Ljubezen nikoli ni zapravljena. To je najmočnejša sila na svetu. Širimo več ljubezni,« je dejal.

Izrael proti Avstriji

Avstrija je bila v vodstvu že po polovici glasovanja. Nacionalne žirije 37 držav so ji dodelile 258 točk. Ob polčasu je bila na drugem mestu gostiteljica Švica, pred Francijo in Italijo. Izrael je bil s 60 točkami na 15. mestu. Orjaški skok na vrh razvrstitve je judovski državi uspel z 297 točkami občinstva.

Izrael je zastopala 24-letna Juval Rafael, ki je preživela Hamasov napad 7. oktobra 2023. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Ob zaključku glasovanja sta tako v boju za zmago ostala izraelska izvajalka, ki je preživela Hamasov napad 7. oktobra 2023, in JJ. Avstrijcu je televoting namenil 178 točk, kar je bilo na koncu dovolj za osvojitev kristalnega mikrofona. Če bi obveljalo zgolj pri glasovnih občinstva bi Avstrija (178 točk) osvojila četrto mesto. Pred njo bi se uvrstili Švedska (195), Estonija (258) in Izrael (297).

Vztrajanje organizatorjev, da lahko Izrael kljub številnim pozivom k izključitvi zaradi vojnih vojnih grozot v Gazi sodeluje na Evroviziji, je tudi letos burilo duhove, a v manjši meri kot lani Malmöju. V soboto zvečer se je v Baslu v podporo Palestini zbralo približno 200 protestnikov, ki so pozivali organizatorje, naj za judovsko državo veljajo enaka pravila kot za Rusijo. Po poročanju agencij sta med izraelskim nastopom dve osebi skušali priti na oder, a so jo varnostne službe prestregle. Španska nacionalna televizija RTVE pa je, denimo, pred začetkom finalnega večera predvajala sporočilo: »Ko so človekove pravice ogrožene, molk ni možnost.«

Tretja zmaga Avstrije

Avstrija je veljala za drugo favoritko tekmovanja. Stavnice so na prvo mesto uvrščale švedski komični trijo KAJ z odo savni in nordijskim državam Bara bada bastu (Gremo v savno). To je tretji kristalni mikrofon za naše severne sosede, ki na najbolj gledanem nešportnem televizijskem dogodku sodeluje od leta 1957. Pred aktualnim zmagovalcem sta prepričala Evropo Udo Jürgens z Merci, Chérie leta 1966 in Conchiti Wurst. Kraljica preobleke, ki je leta 2014 z Rise Like a Phoenix poskrbela za enega najprelomnejših evrovizijskih triumfov, je v pogovoru za Nedelo napovedala, da se bo evrovizijska karavana prihodnje leto ponovno preselila v Avstrijo.

JJ prihaja iz avstrijsko-filipinske družine. Velik del življenja je preživel v Dubaju, prostor v glasbeni industriji pa je iskal v različnih talent šovih, med drugim je nastopil tudi v britanski različici The Voice. Pietschov glasbeni slog združuje opero in pop, kar se odraža tudi v pesmi Wasted Love, ki mestoma spominja na lansko švicarsko zmagovalno skladbo The Code. V krajšem pogovoru za Delo je JJ pred časom dejal, da je glavno sporočilo pesmi upanje. »Karkoli se zgodi, nazadnje vedno obstaja luč na koncu predora in vse se bo izšlo,« je izpostavil.

Slovenske točke Slovenska žirija, ki so jo sestavljali Gregor Strasbergar, Ana Soklič, Eva Boto, Jon Vitezič​ in Urban Koritnik, je 12 točk podelila Italiji, ki jo je zastopal Lucio Corsi, 10 Avstriji, 8 Švici, 7 Estoniji, 6 Švedski, 5 Ukrajini, 4 Nizozemski, 3 Franciji, 2 Norveški in 1 Portugalski. Občinstvo v Sloveniji je prav tako 12 točk namenilo Italiji in 10 Avstriji. Osem točk so namenili Albaniji, 7 Estoniji, 6 Izraelu, 5 Švedski, 4 Luksemburgu, 3 Ukrajini, 2 Norveški in 1 Islandiji.

Avstrija je evrovizijsko karavano doslej gostila dvakrat, vsakič na Dunaju. JJ je na tiskovni konferenci izrazil upanje, da bo tako tudi prihodnje leto, saj njegov fant živi v bližini arene Stadthalle. Prav tako je v šali dejal, da ga zanima voditeljska vloga, pri čemer bi si želel moči združiti s Conchito Wurst.

Brez nastopa Céline Dion

Kot eden izmed vrhuncev finalnega večera v Baslu se je napovedoval tudi nastop Céline Dion, ki je leta 1988 Švici z Ne partez pas sans moi pripela drugo evrovizijsko zmago. Vprašanje, ali se bo kanadska zvezdnica, ki se spoprijema z zahrbtno nevrološko boleznijo, nastopila na odru dvorane St. Jakobshalle, je medije in javnost zaposlovalo celotno evrovizijsko sezono. Po številnih ugibanjih in upanju oboževalcev je organizatorjem uspelo do zadnjega ohranjati napetost, pa vendar se Céline Dion ni pojavila, ostalo je pri njenem videonagovoru iz prvega polfinala.