Porast nezadovoljstva in pesimizma

Raziskava Ogledalo Slovenije, ki jo je opravilo podjetje Valicon, je izmerila občuten upad zadovoljstva s stanjem v družbi v primerjavi z merjenjem zadovoljstva lansko poletje in pred epidemijo. Tudi obeti v prihodnosti so bolj pesimistični. Raziskava je merila zadovoljstvo prebivalcev s »splošnim stanjem« v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju, oceno osebne sreče in osebnega razpoloženja glede na obete prihodnosti.Meritve kažejo ponoven in znaten porast deleža nezadovoljnih s stanjem v družbi. Nezadovoljnih je bilo 58 odstotkov anketiranih, medtem ko je bilo junija lani takih 40 odstotkov. Tudi delež vprašanih, ki »sploh niso zadovoljni s splošno situacijo v Sloveniji«, je narasel za štiri odstotke in dosegel 21 odstotkov vprašanih. Le en sam odstotek je »zelo zadovoljen«, medtem ko je »zadovoljnih« 17 odstotkov vprašanih.Od lani je delež zadovoljnih padel iz dobre tretjine na manj kot petino. Delež zadovoljnih je sicer zadnja leta naraščal, dogajanje v zadnjem letu pa je drastično obrnilo trend. Valicon opozarja, da je potrebno rezultate raziskave razumeti v kontekstu »politične nestabilnosti,« padca zaupanja v vlado ​Narasel je tudi delež teh, ki menijo, da gredo stvari na slabše - teh je 62 odstotkov -, medtem ko je teh, ki menijo da gredo na boljše le enajst odstotkov. Stanje je v tem pogledu podobno, kot je bilo v začetku leta 2014.Pada tudi delež srečnih ljudi. 23 odstotkov anketirancev gleda na prihodnost z vidika osebne sreče bolj pesimistično, medtem ko je bilo junija lani delež takšnih le 19 odstoten. Delež bolj optimističnih ostaja nespremenjen pri 41 odstotkih.Valicon je raziskavo opravil med 26. februarjem in 5. marcem, sodelovalo pa je 1032 anketirancev.