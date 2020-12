Portal Oštro v mednarodni mreži za preverjanje dejstev

Portal Oštro je kot prvi slovenski medij podpisal kodeks mednarodne mreže za preverjanje dejstev IFCN, ki deluje v okviru ameriške neprofitne medijske organizacije Poynter Institute. S tem kodeksom je skladen projekt Oštra za preverjanje verodostojnosti medijskih vsebin Razkrinkavanje.si, so sporočili z Oštra.



Konec novembra je mreža IFCN presodila, da je Oštrov projekt Razkrinkavanje.si skladen z njenim kodeksom. Tako se je Oštro kot podpisnik kodeksa – in prva medijska organizacija iz Slovenije – pridružil več kot 80 mednarodnim ekipam za preverjanje dejstev v medijskih objavah in izjavah. Med njimi so na primer ameriške organizacije za preverjanje dejstev, kot so Reuters, The Washington Post Fact Checker in PolitiFact, pa tudi AFP Fact Checking in Le Monde – Les Decodeurs iz Francije.



Na IFCN so v postopku ocenjevanja med drugim potrdili, da Oštrov projekt za preverjanje verodostojnosti dejstev ustreza več kot 30 kriterijem na petih področjih. To so nepristranskost in pravičnost, standardi in preglednost virov, preglednost financiranja in dela organizacije, standardi in preglednost metodologije dela ter zavezanost k odprti in jasni politiki popravkov.



Ustanoviteljica Oštra Anuška Delić je pri tem dejala, da status podpisnika kodeksa IFCN zlasti pomeni »veliko priznanje uredniško-novinarski ekipi projekta Razkrinkavanje.si, ki v slovenski medijski krajini šele poldrugo leto ločuje zrnje od plev, hkrati pa je tudi odgovor tistim, ki menijo, da je projekt plod nekakšne teorije zarote«, so zapisali na portalu.



Mednarodna mreža za preverjanje dejstev, ki je od leta 2015 oddelek ameriške neprofitne organizacije Poynter Institute, je trenutno osrednja organizacija, ki se osredotoča na uveljavljanje in razvoj preverjanja verodostojnosti medijskih vsebin po svetu. Prav tako bedi nad metodologijo in etičnimi načeli medijskih organizacij, ki so podpisnice kodeksa IFCN.

