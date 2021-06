08.24 Svet med pandemijo dobil 5,2 milijona novih dolarskih milijonarjev

07.29 Portugalska se zaradi širjenja različice delta boji četrtega vala

07.20 Nova Zelandija spet uvaja omejitve v glavnem mestu

FOTO: Marty Melville/AFP

07.00 Tajska z najvišjim smrtnim davkom v zadnjem obdobju

Svet je v lanskem koronskem letu dobil 5,2 milijona novih milijonarjev v ameriških dolarjih, razkriva letno poročilo banke Credit Suisse o globalnem premoženju. Prvič v zgodovini je delež milijonarjev dosegel en odstotek. Skupaj jih je 56,1 milijona. ZDA so dobile 1,7 milijona novih dolarskih milijonarjev in jih imajo skupaj 22 milijonov. Nemčija je dobila 633.000 novih, Velika Britanija pa 258.000.Leto pandemije je prav tako prineslo 41.420 novih tako imenovanih superbogatašev, katerih premoženje je vredno več kot 50 milijonov dolarjev. Takih je zdaj na svetu skupaj 215.030. Poročilo banke Credit Cuisse opozarja, da pandemija covida-19 sama ni vplivala na bogatenje, ampak je to posledica ukrepov vlad proti pandemiji. Pomagale so na primer nižje obrestne mere in razne oblike proračunske pomoči, ki so najbolj koristile tistim, ki so to najmanj potrebovali. Na drugi strani so ljudje izgubljali službe, zdravstvena zavarovanja in stanovanja. To se je dogajalo v državah, ki prebivalstvu z ukrepi niso opazneje pomagale, še navaja poročilo. Cene delnic in nepremičnin, ki so lani ob izbruhu pandemije padle, so si krepko opomogle, od česar so imeli korist prav tako premožni.Portugalska se boji izbruha četrtega vala epidemije covida-19, saj se v državi pospešeno širi različica novega koronavirusa delta, ki predstavlja več kot 60 odstotkov novih primerov v Lizboni. Ker želijo preprečiti nadaljnjo širjenje virusa, so prejšnji konec tedna omejili potovanja med prestolnico in preostalim delom Portugalske.»Poskušamo odložiti prihod (različice delta) v druge regije države, tako da se lahko ljudje zaščitijo z okrepljenim cepljenjem,« je v ponedeljek sporočila ministrica za zdravje. Opozorila je, da bodo morda uvedli dodatne omejitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Moramo oceniti situacijo in vse prosimo za podporo, da se čim bolj izognimo ukrepom, ki imajo hujše posledice za gospodarstvo in družbo,« je dodala.Različica delta je postala v zadnjem obdobju prevladujoča različica na širšem območju Lizbone. Novi koronavirus pa se širi zelo hitro, pred šestimi tedni so imeli v povprečju po 300 okužb na dan, zdaj jih je po več kot 1100. Strokovnjaki svarijo pred eksponentno rastjo, saj da sprva številke rastejo postopoma, nato pa eksplodirajo.Nova Zelandija ponovno uvaja nove ukrepe glede zbiranja oseb oziroma srečanj v glavnem mestu Wellington. Omejitev prihaja po tem, ko je Avstralec, okužen s covidom-19, pripotoval v novozelandsko prestolnico in obiskal več priljubljenih turističnih lokacij, piše Guardian. Da ne gre za lockdown, je ponovno vzpostavitev teh ukrepov pojasnil pristojni ministerin nakazal, da bi ga lahko uvedli, če bi se v skupnosti pojavili nepovezani primeri. Kot je pojasnil Hipkins, bo regija na stopnjo dve prešla danes od 18. ure dalje do nedelje. Pristojni so na Novi Zelandiji objavili začetni seznam več zanimivih turističnih lokacij, tistim, ki so jih obiskali takrat, ko je tam hodil okuženi turist, pa svetujejo, da se testirajo in samoizolirajo.Na Tajskem so imeli eno najvišjo smrtnosti v enem dnevu v zadnjem času, in sicer je bilo v sredo potrjenih 51 smrtnih žrtev covida-19. Skupno je v tej azijski državi umrlo že 1744 bolnikov, navaja. Tajska se spopada s tretjim in zanje najbolj smrtonosnim izbruhom virusa, na novo je bilo v zadnjih 24 urah potrjenih 3174 novih okužb, kar je skupaj 228.539 potrjenih primerov. Po letošnjem aprilu je namreč bilo 85 odstotkov več novih primerov okužb in smrt, še navaja britanski Guardian.