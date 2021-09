Posebna policijska enota varuje ustavno sodišče, ki odloča o pogoju PC

Nekaj podpornikov ukinitve pogoja PC in PCT se je že zbralo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ustavno sodišče odloča o pogoju PC. Varuje ga posebna policijska enota. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kako napeta je trenutna situacija v državi zaradi ukrepov za zajezitev virusa, kaže tudi dejstvo, da ustavno sodišče varuje posebna enota policije, saj se bojijo nasilnih protestov. Nekaj malega nasprotnikov pogoja PC in PCT se je pred ustavnih sodiščem že zbralo.Ustavni sodniki imajo namreč na dnevnem redu pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2, ki v del javne uprave uvaja pogoj PC, ali je ta sploh skladen z ustavo in področnimi zakoni. Hkrati so predlagali tudi začasno zadržanje izvrševanja odloka, če ustavno sodišče do 1. oktobra, ko odlok začne veljati, dokončne odločitve ne bo sprejelo.Ustavno sodišče je glede spornega odloka sicer prejelo več pobud, a je tokrat na vrsti pobuda Policijskega sindikata Slovenije, ki so jo spisali s pomočjo odvetniške pisarne Pirc Musar & Lemut Strle.Odvetnicaje, kot mnogi drugi ugledni pravniki, poudarila, da je cilj države, da zajezi virus, povsem upravičen, a se takšnih ukrepov ne ureja z odloki, ampak z zakoni. »Nisem proti cepljenju, sem pa za vladavino prava,« je odločna.Pričakovati je sicer, da dokončne odločitve ustavni sodniki danes še ne bodo zavzeli, ampak bodo odločali le o predlogu za začasno zadržanje izvajanja odloka.O spornem vladanju z odloki je pred dnevi za Delo spregovoril tudi odvetnik. »Samo z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Ustava določa, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. Zakon o nalezljivih boleznih ne določa, da bi se neka skupina ljudi, kot so zaposleni v organih državne uprave, morala cepiti, da bi s tem izpolnjevala pogoj za opravljanje zaposlitve. Zato je ustavno sporno, če vlada z odlokom predpisuje takšne obveznosti in posledice,« opozarja Pavčič.Tako Pirc Musarjeva kot Pavčič poudarjata, da je naloga države, da zajezi virus in omogoči zdravo življenjsko okolje, četudi je za to treba izvesti obvezno cepljenje za celotno populacijo, a ne mimo pravil, sploh pa ne s tako nejasnimi in nelogičnimi razlagami. Spomnimo, da je bil eden od argumentov vlade, zakaj za del državne uprave velja pogoj PC, da bi bili s tem zgled drugim državljanom.A je tudi profesorz ljubljanske pravne fakultete opozoril, da takšen razlog gotovo ne more biti ustrezen argument, saj »mora javna uprava biti za zgled glede integritete, preprečevanja korupcije, zakonitega ravnanja in podobno, nikakor pa ne pri poseganju v človekove pravice«.